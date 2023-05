The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est sorti il y a plus d’une semaine et il cartonne avec 10 millions de ventes. Toutefois, vous serez peut-être intéressé d’apprendre que le jeu était presque prêt il y a un an.

Eiji Aonuma, producteur de Zelda, s’est récemment entretenu avec le Washington Post au sujet de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Dans cette interview, il a révélé que le jeu était censé sortir l’année dernière. En fait, lorsque mars 2022 est arrivé et qu’un retard a été annoncé, le jeu était pratiquement terminé. Néanmoins, Aonuma explique qu’ils ont retardé la sortie du jeu parce qu’ils « voulaient s’assurer que tout dans le jeu était à 100 % conforme à nos normes ». La dernière année a été consacrée à peaufiner le jeu et à s’assurer que la « physique sauvage du jeu fonctionne ».

Eiji Aonuma said when he announced in March 2022 a delay for Zelda Tears of the Kingdom, the game was pretty much complete. The last year was spent on polish, making sure the wild physics of the game just work. https://t.co/jb2qlonWsO — Gene Park (@GenePark) May 21, 2023