Natsume a communiqué aujourd’hui une date de sortie pour Harvest Moon : The Winds of Anthos et a dévoilé une édition limitée. Le jeu sera lancé sur Nintendo Switch le 26 septembre 2023.

Harvest Moon : The Winds of Anthos fera l’objet d’une édition limitée via NIS America. Les exemplaires comprennent une copie du jeu, la bande originale, une peluche Harvest Moon 25e anniversaire sleepytime cow, un set de pin’s animalier (set de six), et une édition collector. Les précommandes sont ouvertes ici.

Hiro Maekawa, président et directeur général de Natsume, a déclaré : « Nous sommes ravis d’annoncer le lancement en septembre de Harvest Moon : The Winds of Anthos et de révéler les détails de la précommande et de l’édition limitée du jeu. Les fans apprécieront certainement tous les objets amusants inclus dans le nouveau jeu Harvest Moon lorsqu’ils mettront la main dessus en septembre ! »