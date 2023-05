Square Enix a annoncé aujourd’hui la date de sortie définitive d’Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai. Le RPG/Action sortira le 28 septembre 2023 dans le monde entier.

Le trailer FR:

La bande-annonce internationale :

Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai coûtera 59,99€, mais une édition numérique de luxe est prévue pour 64,99€. L’édition numérique de luxe comprend le jeu, la tenue de « Mage légendaire », la tenue de « Prêtre légendaire », la tenue d' »Artiste martial légendaire », la tenue d' »Épéiste légendaire » et la tenue de « Guerrier légendaire ».



Les personnes qui précommandent n’importe quelle version recevront la tenue de « Héros légendaire » pour Dai et la mémoire de lien « Le tuteur du héros » qui fournit de l’EXP en bonus. Notez que la mémoire de lien du tuteur du héros peut être obtenue via le temple du souvenir, mais le bonus d’achat permet un accès anticipé. Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai permet aux joueurs de vivre l’histoire de la série animée The Adventure of Dai. En septembre dernier, le titre a été officiellement confirmé pour la Nintendo Switch.