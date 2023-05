Le casque Stealth 600 Gen 2 Max est un casque de jeu sans fil haut de gamme fabriqué par la marque Turtle Beach. Il s’agit d’un casque amélioré de la série Stealth 600 Gen 2, conçu pour offrir une qualité de son exceptionnelle et une expérience de jeu immersive.

Le Stealth 600 Gen 2 Max est doté de la technologie audio Superhuman Hearing, qui amplifie les sons de jeu tels que les pas, les mouvements de feuillage et les coups de feu, permettant aux joueurs de détecter les ennemis avant qu’ils ne les voient. Il est également équipé de haut-parleurs de 50 mm qui produisent un son clair et puissant, offrant une expérience audio réaliste pour les joueurs.

Le casque est également équipé d’un microphone flip-to-mute, qui permet aux joueurs de couper instantanément le son de leur microphone en le basculant vers le haut. Le microphone est par ailleurs doté de la fonction Truspeak, qui filtre les bruits de fond et améliore la clarté de la voix pour des communications claires avec les coéquipiers.

Le Stealth 600 Gen 2 Max est de plus très confortable à porter, grâce à ses coussinets en mousse à mémoire de forme et son bandeau rembourré. Les coussinets d’oreille sont recouverts d’un tissu en maille respirant, offrant un confort supplémentaire aux joueurs pendant les longues sessions de jeu.

En ce qui concerne la connectivité, le Stealth 600 Gen 2 Max utilise la technologie sans fil Xbox Wireless, ce qui permet une connexion rapide et facile avec les consoles Xbox Series X|S et Xbox One. Il est également compatible avec la Nintendo Switch et les ordinateurs Windows 10 grâce à un adaptateur sans fil USB inclus.

Cependant, il y a quelques points faibles à noter. Le casque n’a pas de prise audio auxiliaire, ce qui signifie qu’il ne peut pas être utilisé avec des appareils qui n’ont pas de connectivité sans fil. De plus, la durée de vie de la batterie est de 15 heures, ce qui est un peu faible par rapport à certains autres casques de jeu sans fil haut de gamme sur le marché.

Le casque Turtle Beach Stealth 600 Gen 2 Max est un excellent choix pour les joueurs exigeants qui cherchent une expérience audio immersive et un confort optimal. La technologie audio Superhuman Hearing, le microphone flip-to-mute, la connectivité sans fil et le confort du casque sont tous des avantages majeurs. Cependant, la durée de vie de la batterie pourrait être un inconvénient pour certains joueurs, et l’absence de prise audio auxiliaire pourrait être un problème pour ceux qui souhaitent utiliser le casque avec la Nintendo Switch sans activer le Bluetooth.