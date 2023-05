Deck13 Spotlight et Just2D sont heureux de sortir aujourd’hui un trailer de gameplay pour DROVA – Forsaken Kin, le Pixel RPG sombre et mystérieux dans un univers celtique plongé dans le mysticisme. Ce monde-ouvert sans merci accueillera ses aventuriers dès 2024 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Nintendo Switch.

Soumettez les esprits de la nature – ou sauvez-les

Bienvenue dans la terre promise de Drova, où les prêtres ont glorifié le nouveau monde que vous allez découvrir. Plein d’espoir, vous avez traversé un portail qui vous a conduit dans cet univers, mais vous vous rendez vite compte que vous allez devoir vous débrouiller seul et que personne ne semble apprécier ce semblant de paradis. Drova est un monde brutal où chacun ne peut compter que sur lui-même.

Deux factions cohabitent : l’une tentant de soumettre les esprits de la nature, l’autre essayant de sauver ces derniers afin de préserver le monde. Quelle voie allez-vous choisir ? Et plus important, serez-vous capable de survivre dans un monde où tout essaie de vous tuer ?

Ce nouveau trailer de gameplay donne l’opportunité aux joueurs de découvrir ce monde-ouvert mystérieux, rempli d’ennemis terrifiants et où personne n’est à l’abri de l’avidité des bandits. Apprenez-en plus sur les compétences magiques accessibles aux joueurs lorsqu’ils utilisent les esprits de la nature.

Plongez-vous dans ce trailer de gameplay qui vous prépare à vivre une expérience inoubliable. De nouvelles informations arriveront très bientôt…

Brandissez votre hache, aiguisez vos lames, et explorez le monde ténébreux de Drova – Forsaken Kin dès que le jeu sera disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch en 2024.