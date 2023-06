Une nouvelle série de jeux vient de faire son apparition sur le Nintendo Switch Online, avec Kirby Tilt ‘n’ Tumble, Mystery Tower, Harvest Moon et Blaster Master: Enemy Below. Comme tous ces jeux sont disponibles sur les versions NES, SNES ou Game Boy, ils sont jouables dès maintenant sans nécessiter d’abonnement au service Expansion Pack de Nintendo Switch Online (qui propose des jeux Gameboy Advance, Megadrive et Nintendo 64).

Kirby Tilt ‘n’ Tumble (GameBoy Color)

(GameBoy Color) Harvest Moon (Super Nintendo)

(Super Nintendo) Blaster Master: Enemy Below (GameBoy Color)

(GameBoy Color) Mystery Tower (Nes)

Kirby Tilt ‘n’ Tumble avait une particularité lors de sa sortie, en effet, la cartouche disposait d’un accéléromètre pour déplacer la boule rose, il est d’ailleurs resté inédit en Europe !… Ne l’ayant pas encore testé, on imagine que cette version Console Virtuelle profite des gyroscopes de la Nintendo Switch pour proposer une expérience s’approchant du jeu original !

Le Japon propose quand à lui un menu un chouille différent, avec Super Baseball Simulator 1.000 en lieu et place de Harvest Moon sur Super Nintendo !