Paris, le 13 juin 2023 – NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, le dernier jeu de la franchise Ultimate Ninja STORM, annonce l’arrivée de trois nouveaux personnages dans le jeu, chacun mettant l’accent sur le Kâma, le sceau permettant de garder à l’intérieur les esprits des membres du clan Otsutsuki.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS célèbre le 20e anniversaire de l’anime de NARUTO et offrira le plus grand roster dans un jeu NARUTO, incluant de nouveaux personnages tels que Ashura et Indra Otsutsuki. Le jeu, s’appuyant sur le succès de la franchise, proposera des graphismes nets dans la veine de l’anime ainsi que des batailles dynamiques avec un support jusqu’à 60 fps sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.