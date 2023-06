Chained Echoes, ça ne vous dit rien ? Le titre est sorti le 8 décembre 2022 et a su très vite séduire les adeptes des RPG et les fans de pixels art. Et si vous êtes passés à côté de ce sublime RPG sorti sur Nintendo Switch, n’hésitez pas et foncez voir notre test ici.

D’autant plus que le jeu nous offre une très grosse mise à jour. Pour rappel, Chained Echoes est l’œuvre d’une seule personne, le développeur allemand Mathias Linda qui a travaillé sur le projet durant plus de sept ans. Et autant dire que le résultat est un véritable petit bijou. Pour ce qui est du contenu, Chained Echoes apportait déjà une solide expérience de jeu. Mais c’était sans compter cette nouvelle mise à jour qui vient encore consolider l’expérience de jeu et enrichir la durée de vie du titre. En effet, Chained Echoes passe désormais en version 1.2 et nous apporte son lot de petits ajouts. Enfin petits… Tout est relatif, puisque le jeu nous propose entre autres un mode New Game + !

Mais ce n’est pas tout. Voici ici un petit aperçu de ce que propose la mise à jour 1.2 de Chained Echoes.

Ajout d’un mode New Game + dans le menu principal lorsque le joueur possède une sauvegarde d’une partie terminée.

Ajout d’une nouvelle méthode d’obtention des cristaux. À présent, près d’un gisement de cristal, le joueur pourra choisir entre trois cristaux différents, ou aucun. Si le joueur n’en choisit aucun, il gagnera une somme d’argent en fonction de son avancée dans le jeu. Cela permet une meilleure gestion de l’inventaire. Il est possible de désactiver cette option dans le menu.

Ajout d’un système de chaîne et de « boost » pour les cristaux. Lorsque le joueur choisit un cristal, il est désormais possible d’effectuer une « chaîne ». Il faut pour cela choisir des cristaux ayant la même propriété. Cela permet d’obtenir des cristaux améliorés. Lorsqu’un cristal est amélioré, une notation ‘Boost » apparaîtra. Choisir une propriété différente cassera la chaîne. Ne rien choisir gardera la chaîne intacte. Ce système permet d’obtenir plus facilement des cristaux spécifiques et facilite ainsi la recherche.

Ajout d’une option pour réduire la vitesse des personnages dans le jeu.

Ajout de nouvelles compétences passives et augmentation de statistiques pour Kyllian en New Game +

Changement : Retirer les cristaux d’un équipement nous rend dorénavant notre cristal. Cela ne s’applique qu’aux cristaux obtenus dans la version 1.2 ou plus.

Changement : Vendre de l’équipement retirera automatiquement le ou les cristaux.

Changement : Petite chance d’obtenir de gros cristaux.

Changement : Les cristaux de pureté 0 ne peuvent plus être obtenu en dehors de la fusion.

Changement : Amélioration dans la navigation des menus d’amélioration d’objets et de cristaux.

Changement : Changement de certaines statistiques des adversaires.

Changement : Diminution des bonus passif d’agilité et des bonus d’emblèmes de classes.

Changement : Les compétences Maître Ivre et Pas Rapide ne se cumulent plus.

Correctif : Correction de quelques bugs mineurs et soucis de collisions.