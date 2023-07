Les plus vieux vous le diront, à l’époque de la NES, la Gameboy ou encore la Super Nintendo, si le jeu ne ce lance pas, il faut souffler dans leurs cartouches ou dans le slot, et paf, ça repart. Nintendo assure que non, mais des millions d’enfants devenus adultes diraient le contraire !

Des décennies plus tard, Nintendo met toujours en garde sur cette pratique qui semble perdurer. Dans un tweet récent, Nintendo a indiqué aux propriétaires de Switch qu’ils devraient s’abstenir de souffler dans le logement de la carte de jeu pour la nettoyer.

À l’intérieur des fentes pour cartes de jeu, il y a des contacteurs qui lisent les cartes de jeu. Si vous essayez de nettoyer cette zone avec un coton-tige ou si vous insérez une carte de jeu endommagée, vous risquez d’endommager le lecteur de cartes. Ne touchez pas l’intérieur du logement de la carte de jeu.

Si de la poussière pénètre dans le logement de la carte de jeu, utilisez un mini aspirateur pour le nettoyer. Ne soufflez pas à l’intérieur de l’appareil. La salive peut adhérer aux contacteurs et provoquer de la rouille ou de la corrosion.