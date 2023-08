Une longue bande-annonce de gameplay invite les joueurs à partager leur style unique avec le monde

Londres, Royaume-Uni, le 3 août 2023 — Aujourd’hui, Marvelous Europea annoncé que Fashion Dreamer, le jeu de mode développé par syn Sophia, Inc., sortira en Amérique du Nord et en Europe le 3 novembre, exclusivement sur la console Nintendo Switch™. Par ailleurs, la société japonaise est heureuse de confirmer qu’une édition physique sera bientôt disponible avec les précommandes chez les revendeurs participants.

Pour célébrer l’annonce de la date de sortie, les fans ont pu découvrir le monde virtuel d’Eve dans une longue vidéo de gameplay présentant toutes les fonctionnalités et options créatives que les jeunes icônes de la mode auront à leur disposition pour développer leur propre marque. Dans Fashion Dreamer, les rêves de mode les plus fous deviennent réalité, et tout le monde peut devenir le faiseur de tendances ultime !

Dans Fashion Dreamer, faites parler votre créativité et exprimez votre personnalité à travers des avatars appelés Muses. Créez des looks emblématiques, du vêtement décontracté confortable aux pièces de couture les plus chics, grâce à des centaines d’options disponibles et personnalisables, pour un style vraiment unique. Une fois que vous avez trouvé votre style signature, vous pourrez montrer vos dernières créations dans différentes zones appelées Cocons. Découvrez-y également les nouvelles tendances inspirantes des autres Muses, soit en ligne, soit hors ligne, ou présentez-les dans votre showroom pour attirer encore plus d’attention et de « J’aime » pour votre marque. Développez votre influence en réussissant des défis de design, ce qui vous donnera encore plus d’options de personnalisation pour développer votre marque. Doté d’un mode multijoueur asynchrone, l’environnement d’Eve est peuplé par les Muses de designers du monde entier, ce qui vous permet de trouver l’inspiration ou d’obtenir des « J’aime » pour vos créations les plus emblématiques, où que vous vous trouviez !

CARACTÉRISTIQUES

Créez de nouvelles tenues pour emmagasiner des « J’aime » — Le monde virtuel grouille de Muses, des passionnés de mode en quête perpétuelle de nouvelles inspirations. Éblouissez-les avec vos tenues les plus originales : si vous retenez leur attention, vous recevrez leurs « J’aime ». Accumulez de plus en plus de « J’aime » pour devenir une icône de la mode !

Envoyez des « J’aime » pour recevoir de nouveaux articles — Vous avez repéré une Muse qui ne manquait pas de goût ? Faites-lui savoir ! En lui donnant un « J’aime », vous pourrez utiliser ses articles de mode pour votre plaisir personnel, mais aussi pour recommander des tenues à d’autres Muses.

Développez votre marque avec des articles sur mesure, à votre image — Lorsque vous concevez de nouveaux vêtements et accessoires, tout est possible ! Personnalisez plus de 1400 articles à collectionner, avec vos styles et vos couleurs préférés, pour un look vraiment original.

Interagissez avec des Muses du monde entier — En connectant Eve à Internet, vous accéderez à un monde de possibilités dans la mode ! Les Muses visiteront les mondes connectés, vous permettant ainsi de vous approprier leurs tenues originales ou de vous en inspirer pour créer leur collection. Tout le monde a la possibilité de créer une véritable sensation internationale avec ses créations !

Développé par syn Sophia, Inc. et publié en Europe sur Nintendo Switch™ par Marvelous Europe, Fashion Dreamer sortira le 3 novembre 2023. L’édition physique sera bientôt disponible en précommande chez les revendeurs participants. Ce titre a été évalué PEGI 3. De plus amples informations sur les éditions numériques seront bientôt communiquées.