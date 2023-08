Encore plus de nouveaux Pokemon arrivent dans Pokemon Unite avec les révélations de Miascarade, Mimiqui et Braségali. La nouvelle a été annoncée aujourd’hui lors des championnats du monde Pokemon. Braségali sera le premier, et sa date de sortie a déjà été confirmée pour le 14 septembre. Mimiqui et Miascarade suivront ensuite. Voici une bande-annonce présentant Miascarade, Mimiqui et Braségali dans Pokemon Unite :

Braségali, également connu sous le nom de Blaziken en anglais, est un Pokémon de type Feu/Combat appartenant à la franchise Pokémon créée par Nintendo, Game Freak et Creatures. Il fait partie de la troisième génération de Pokémon, introduite dans les jeux Pokémon Rubis et Saphir, sortis en 2002 au Japon et en 2003 dans le reste du monde.

Braségali évolue à partir du Pokémon Poussifeu (Torchic en anglais) au niveau 16, qui devient ensuite Combusken (Blaziken en anglais) au niveau 36, puis Braségali au niveau 36. Il est célèbre pour sa combinaison unique de types Feu et Combat, ce qui en fait un choix polyvalent en combat. En tant que Pokémon de type Combat, Braségali est par ailleurs habile dans les attaques physiques, ce qui en fait un choix populaire parmi les joueurs qui cherchent à équilibrer les types de leurs équipes.

Mimiqui, aussi connu sous le nom de Mimikyu en anglais, est un Pokémon de type Spectre/Fée dans la franchise Pokémon créée par Nintendo, Game Freak et Creatures. Il a été introduit pour la première fois dans la septième génération de jeux Pokémon, dans les jeux Pokémon Soleil et Lune, sortis en 2016.

Mimiqui se distingue par son apparence inhabituelle. Il est masqué sous un déguisement qui ressemble à une peluche grossière et effrayante en forme de Pikachu, l’un des Pokémon les plus emblématiques de la franchise. Le déguisement a été créé parce que Mimiqui désire ardemment être aimé et admiré, et il imite la popularité de Pikachu pour attirer l’attention. La véritable apparence de Mimiqui est inconnue, car il évite d’être vu en dehors de son déguisement.

L’une des particularités de Mimiqui est sa capacité spéciale appelée « Déguisement » (Disguise en anglais), qui lui permet d’éviter les dégâts d’une attaque ennemie une seule fois, avant que la capacité ne soit désactivée. Cela en fait un Pokémon plutôt résistant.

Miascarade est un Pokémon de type Plante/Ténèbres de la neuvième génération. Il évolue de Matourgeon au niveau 36. Miascarade est un Pokémon très timide et solitaire. Il aime vivre dans les forêts et les marais. Miascarade est un Pokémon très puissant et il peut utiliser ses capacités de type Plante et Ténèbres pour vaincre ses ennemis.