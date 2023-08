Le tarot, ce sont les cartes à jouer, les appels au roi, le bluff, le doute, et surtout, beaucoup de bons souvenirs avec nos amis et notre famille. Pour d’autres, le tarot est surtout divinatoire. Il permet, à l’aide des cartes du tarot de Marseille, de lire dans l’avenir. The Cosmic Wheel Sisterhood est une aventure narrative singulière dans laquelle nous incarnons une cartomancienne capable de lire dans les cartes. Le jeu est développé par les espagnoles de Deconstruteam que nous avons déjà vues sur la Nintendo Switch avec le très bon The Red Strings Club. Comme leur précédente œuvre, le jeu est publié par Devolver Digital, ce serial éditeur grâce à qui nous avons eu les excellents Inscryption ou Cult of the Lamb. Que vaut The Cosmic Wheel Sisterhood, disponible depuis le 16 août 2023 au prix de dix-sept euros cinquante ?

The Cosmic Wheel Sisterhood est une aventure narrative interactive qui nous met dans la peau de Fortuna, une sorcière cartomancienne exilée sur un astéroïde à cause de ses pouvoirs de divination. Lassée de son isolement qui dure depuis plus de deux siècles, Fortuna décide d’invoquer Abramar, une créature interdite, pour se libérer.

Ensemble, ils vont créer un nouveau jeu de cartes afin de remplacer son tarot confisqué par la supérieure de la sorcière au début de son isolement. Ce jeu de cartes va permettre à la sorcière de prédire l’avenir mais aussi de changer le passé.

Dans The Cosmic Wheel Sisterhood, il y a deux genres de jeux qui se chevauchent et qui sont inséparables. D’un côté il y a la partie narrative, dans laquelle nous devons prendre des décisions qui impacteront tout le récit, et de l’autre, il y a la création de cartes qui va nous permettre de faire de la divination.

La partie narrative est dans les faits assez classique. Nous suivons le récit de Fortuna sur plusieurs temporalités et nous prenons des choix qui impacteront son présent et son futur. Ce gameplay ne surprendra aucun amateur du genre.

En revanche, là où The Cosmic Wheel Sisterhood se démarque du reste de la production vidéoludique, c’est que le gameplay se mélange à un jeu de création de cartes. Comme notre jeu de tarot a été récupéré par notre supérieure à notre exil, nous allons créer un tout nouveau jeu de cartes à l’aide des pouvoirs d’Abramar.

La création est au début assez compliquée à comprendre, mais nous prenons finalement rapidement le coup de main. Chaque carte se crée à partir de trois modèles que nous fusionnerons à notre guise.

Pour résumer le plus simplement possible, nous choisissons notre décor, notre personnage et notre symbole, et à l’aide d’un éditeur assez simple à assimiler, nous créerons la carte de nos envies. Les possibilités sont vraiment variées et le processus est vraiment très ludique.

Chaque carte a un coût élémentaire. Ce coût élémentaire permet de nous guider sur le résultat de nos cartes. Par exemple, si nous combinons trois modèles qui ont besoin de l’énergie du Feu, il y a fort à parier que vous créerez une carte avec une symbolique très « musclée », qui pourra apporter aussi bien le courage que le conflit.

À la fin, chacune de nos cartes a sa propre légende et ses propres significations. Même si au début nous créons des cartes juste par plaisir, nous apprenons au fil du temps à maîtriser les éléments afin d’inventer des cartes qui nous plaisent et qui ont les significations que nous recherchons.

Et c’est là que le gameplay devient assez jouissif. Au fil de notre aventure, beaucoup de personnages vont nous demander des conseils. Nous allons donc utiliser le deck que nous avons façonné afin de les guider. Fortuna va piocher aléatoirement des cartes de notre création qui vont déterminer toute la narration.

Cette idée est vraiment géniale et nous ressentons à la fois du plaisir et de l’angoisse à chaque nouveau tirage de carte. Va-t-on tomber sur une carte à la signification arrangeante ? Ou bien va-t-on tomber sur une carte destructrice qui sèmera le chaos ?

Chaque carte possède deux ou trois réponses possibles en fonction de ses significations et nous offre une sensation de contrôle sur le destin vraiment grisante tout en gardant une part d’aléatoire qui nous rajoute un peu de piment. Les réponses que nous choisissons permettent ensuite de récupérer de l’énergie élémentaire afin de récréer de nouvelles cartes.

Tout ce gameplay addictif est combiné par une narration excellente et maîtrisée de bout en bout. Même si certains passages sont moins intéressants que d’autres, The Cosmic Wheel Sisterhood est une histoire réussie aux forts accents féministes.

Les personnages sont très bien écrits et la structure en flashback, même si elle peut parfois ralentir le rythme, est efficace. Les choix que nous prenons sont tous impactants et apportent à chaque fois quelque chose au récit.

Le développement de l’intrigue et l’évolution des personnages sont aussi très réussis et nous avons quasiment fait le jeu d’une traite tant nous étions captivés par celui-ci. Il est rare qu’une histoire interactive arrive à nous tenir en haleine à la fois par son récit et son gameplay, et nous ne pouvons qu’applaudir Deconstructeam pour cet incroyable travail.

En plus de tout ça, le jeu nous propose quelques petites histoires interactives à faire en bonus pour récupérer un peu d’énergie.

Si nous voulons chercher la petite bête, nous regrettons juste que le rythme de la dernière partie soit un peu moins réussi malgré l’audace du gameplay proposé à ce moment du récit. Ces petites lenteurs n’impactent cependant pas la qualité globale du titre.

Nous préférons aussi informer le lecteur que le jeu peut parfois tenir des propos assez crus, et si vous êtes mal à l’aise vis-à-vis de la sexualité en général, certaines conversations (très peu mais quand même) risquent de vous gêner. Ce n’est pas pour rien que le jeu est déconseillé au moins de seize ans.

Le jeu a une très bonne durée de vie. Pour dix-sept euros, vous avez un jeu que vous pouvez terminer en six à dix heures (en fonction du temps que vous prenez à créer les cartes ou à lire les histoires interactives). De plus, le jeu possède une très bonne rejouabilité qui peut gonfler la durée de vie.

La traduction est irréprochable et le jeu est aussi bon en mode docké qu’en portable. Même si The Cosmic Wheel Sisterhood est tactile, l’outil de création est bien plus pratique avec une manette qu’à la main. Nos gros doigts interfèrent quand nous voulons être précis.

Les graphismes offrent du pixel art de très haute qualité. Les cartes et les possibilités sont aussi très jolies, et nous avions même eu une agréable impression de Dixit pixelisé lorsque nous créons nos œuvres d’art. D’ailleurs, le jeu propose un outil pour revoir toutes nos cartes créées et les partager sur les réseaux sociaux.

La bande-son est aussi vraiment excellente et se confond parfaitement avec le récit. Mention spéciale pour la dernière musique qui réussit vraiment à nous plonger dans la scène et sa tension.

Conclusion 8.4 /10 The Cosmic Wheel Sisterhood est une excellente aventure narrative dans lequel nous créons des cartes de tarot qui influent sur le destin du monde. Le gameplay est addictif, le scénario parfaitement maîtrisé, et nous avons été envoûtés par la qualité du pixel art et de la bande-son. Nous recommandons vivement ce jeu pour tous les amateurs d'histoires interactives. LES PLUS Une histoire parfaitement maîtrisée

Une bonne rejouabilité Un vrai plaisir à jouer LES MOINS La création de cartes un peu difficile à comprendre au début

