Disponible en précommande dès aujourd’hui, le jeu propose trois personnages inédits et un doublage pour la toute première fois en français et en allemand

Paris, le 21 août 2023 — Bandai Namco Europe vient d’annoncer la sortie de NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS le 17 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Les détails du lancement de la version PC via STEAM suivront à une date ultérieure.

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTION invite les joueurs à (re)plonger au cœur de l’histoire de Naruto et Sasuke au travers des combats les plus épiques de la série Naruto. Par ailleurs, le titre propose un arc narratif inédit spécialement créé pour le jeu et centré sur Boruto.

Les joueurs pourront choisir leur ninja favori parmi un panel encore jamais vu dans la série Ultimate Ninja STORM de plus de 130 personnages jouables. Boro, Delta et Koji Kashin, trois nouveaux personnages membres de l’organisation de Kara seront de la partie !

Pour une expérience encore plus immersive, le titre proposera un doublage en français et en allemand avec les voix officielles de l’anime : une grande première dans un jeu NARUTO !

Le jeu est en précommande dès aujourd’hui en version numérique sur PlayStation et Xbox et en version physique sur toutes les plateformes (sauf PC). Plusieurs éditions sont proposées :

L’édition Standard : contient le jeu de base.

L’édition Deluxe : contient le jeu de base et 1 tenue avec le Deluxe Bonus, plus le Season Pass avec sa tenue bonus et 5 personnages à venir (détails communiqués ultérieurement).

L’édition Ultimate : contient le contenu inclus dans l’édition Deluxe plus 5 tenues et 2 accessoires inédits.

L’édition Collector : contient le jeu de base, un steelbook, 2 figurines exclusives et une jaquette réversible.

L’édition Collector Premium (disponible uniquement dans la boutique officielle de Bandai Namco) : contient le jeu de base, 2 figurines, un steelbook, une jaquette réversible, 6 cartes à collectionner, 1 rouleau exclusif, le Season Pass, le Season Pass Bonus et les éditions Deluxe et Ultimate.

Toutes éditions confondues, les joueurs recevront trois tenues lors de la précommande du jeu : Naruto Uzumaki (tenue commémorative des 20 ans de l’anime), Sasuke Uchiwa (tenue commémorative des 20 ans de l’anime), et Naruto Uzumaki (Ultime Combat). Par ailleurs, tous les joueurs possédant NARUTO TO BORUTO: SHINOBI STRIKER recevront également le t-shirt Nanashi et la tenue Merz en contenu exclusif !