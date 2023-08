Level-5 a publié de nouveaux détails de gameplay pour Inazuma Eleven : Victory Road dans un nouveau billet sur son blog de développement. La société a également confirmé son intention d’organiser des démonstrations jouables pour le prochain jeu au Tokyo Game Show 2023.

Inazuma Eleven : Victory Road sortira sur Nintendo Switch, PlayStation 4, iOS et Android en 2023. Level-5 publiera une nouvelle bande-annonce pour le jeu le 31 août 2023.

Focus – Les manœuvres au milieu de terrain ne seront plus un simple processus de sélection multiple. La prise de décision impliquera désormais des actions avec les compétences des joueurs, la force des données et la chance comme facteurs supplémentaires.

Zone – Les activités devant le but ne se limitent plus au choix du tir à effectuer par le personnage. Il peut également choisir de faire une passe à un autre coéquipier.

Scramble – Lorsque le joueur essaie de prendre le contrôle d’un ballon en l’air, le jeu affiche désormais des marqueurs sur lesquels il doit appuyer au bon moment pour prendre des décisions telles que garder le ballon ou le diriger vers un autre coéquipier.

Jauge de tension – La jauge s’applique désormais à l’ensemble de l’équipe et non plus à chaque personnage. La concentration remplira la jauge, tandis que l’utilisation de techniques la consommera.

Level-5 a expliqué comment fonctionnera le tournoi Football Frontier dans le mode Victory Road. Il se déroulera régulièrement sur une saison tous les 2 ou 3 mois. Les participants commenceront par accumuler des points en disputant des matchs préliminaires en ligne au cours de cette période. L’organisateur invitera ensuite les participants les mieux classés à rejoindre le tournoi final à une date donnée.

Chaque équipe de Football Frontier peut aligner jusqu’à cinq joueurs éternels, les joueurs saisonniers existants occupant les places restantes. Les joueurs saisonniers apparaîtront de manière aléatoire et seront valides pour trois années saisonnières au fur et à mesure qu’ils grandissent. Par la suite, ils obtiendront leur diplôme et deviendront des joueurs éternels. Des personnages clés comme Yuto Kido et Shirou Fubuki peuvent également apparaître rarement en tant que joueurs saisonniers pour certains chanceux.

À la fin de l’article, Level-5 a partagé des illustrations de certains des nouveaux personnages d’Inazuma Eleven : Victory Road. Il s’agit de Heita Kisoji, Raika Shinohara, Kameo Kodoukai et d’un mystérieux garçon blond qui est apparemment lié à un autre personnage existant.

Alors que presque tous les joueurs des titres précédents reviendront pour former le roster de 4 500 personnages, Level-5 n’inclura au lancement que des esprits Keshin pour la présentation des techniques de finisher. D’autres améliorations comme Mixi Max et Keshin Armed ne sont pas envisagées pour le moment.