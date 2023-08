Paris, le 31 août 2023 – Le contenu additionnel Dimension Shellshock de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, sous licence de Paramount Consumer Products, est disponible aujourd’hui au prix de 7,99 €. Plus d’un million de fans des tortues se sont déjà opposés au plan machiavélique de Shredder : Tribute Games et Dotemu vous invitent à découvrir le nouveau mode Survie et les deux personnages jouables inédits, le tranchant Miyamoto Usagi et la redoutable Karai sur PC, Nintendo Switch et consoles PlayStation et Xbox.

Le nouveau Mode Survie introduit des cristaux à collecter, qui permettent de sauter d’une dimension à une autre et de profiter du visuel et du feeling uniques de chaque univers. Grimpez de niveaux et devenez plus fort au fil de vos runs. Lorsque vous mourrez en ayant récupéré suffisamment de cristaux, vous pouvez débloquer une vie supplémentaire, des power bars ninja, le Mode Radical et des hit points supplémentaires. Il faudra également prouver votre valeur pour gagner la possibilité d’éviter certaines dimensions. Le DLC s’accompagne de nouvelles couleurs stylées pour vos personnages, pour en mettre plein la vue aux ennemis comme à vos camarades de jeu.

Merci d’accueillir comme il se doit nos deux valeureux champions jouables, qui se joignent à la mêlée :

Miyamoto Usagi, que les fans connaissent en tant que star de sa propre série de bandes dessinées. C'est l'un des alliés préférés des fans des Tortues, qui a déjà fait des caméos dans la série animée Teenage Mutant Ninja Turtles ou en figurine.

que les fans connaissent en tant que star de sa propre série de bandes dessinées. C’est l’un des alliés préférés des fans des Tortues, qui a déjà fait des caméos dans la série animée ou en figurine. Karai est une hors-la-loi du Clan Foot et l’une des adversaires les plus féroces des Tortues. Maintenant qu’elle a changé de camp, le moment est venu de profiter de son style virevoltant et radical.

Dimension Shellshock prolonge la fête avec de nouvelles pistes musicales signées Tee Lopes, à qui l’on doit déjà la bande originale exceptionnelle de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Une mise à jour gratuite accompagne la sortie du DLC, vous permettant de profiter de nouvelles options de couleur si vous possédez le jeu original, que vous achetiez Dimension Shellshock ou non.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge a été nommé aux Game Awards 2022 dans les catégories Meilleur Jeu d’Action et Meilleur Jeu Multijoueur, aux DICE Awards dans la catégorie « Outstanding Achievement for an Independent Game » ainsi qu’aux BAFTA Games Awards, dans les catégories Jeu Familial et Jeu Multijoueur. Sa relecture résolument moderne de l’animé de 1987 a fait des étincelles dès sa sortie, bénéficiant d’un accueil critique et public particulièrement chaleureux.

Dans ce nouvel épisode, un énième plan machiavélique de Shredder pousse les Tortues à combattre les forces du mal dans les lieux les plus iconiques de la licence. Accompagnés de Maître Splinter, April O’Neil et Casey Jones, les reptiles masqués de Manhattan profitent de pouvoirs uniques dans cette revitalisation moderniste des beat’em all rétro qui ont fait la renommée de la licence. La coopération jusqu’à six, en local ou en ligne, est un autre argument de taille pour le brawler qui a fait sensation l’année dernière.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est développé par Tribute Games et édité par Dotemu.