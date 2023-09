Pikmin 3 est sorti sur la Wii U en 2013, et les fans de la série ont dû attendre 10 ans pour découvrir Pikmin 4, une attente qui a largement valu la peine. Cet épisode soit en passe de devenir le titre Pikmin le plus vendu à ce jour. Avec toutes sortes de nouveaux joueurs qui découvrent la série Pikmin, on ne peut que se demander quelle sera la prochaine étape de Nintendo pour la franchise. Apparemment, on peut avoir l’espoir qu’il ne faudra pas attendre 10 ans pour voir ce qui se passera ensuite pour Pikmin.

Dans une interview accordée à Eurogamer, Takashi Tezuka, a été interrogé sur les 10 ans d’attente entre Pikmin 3 et 4. En particulier, Tezuka a été interrogé de manière plutôt ludique sur la possibilité pour Nintendo de faire en sorte que Pikmin 5 ne mette pas 10 ans de plus à arriver. Tezuka a répondu qu’il pensait que ce serait « mieux ainsi », puis a ajouté : « Nous essaierons de ne pas faire attendre tout le monde ».