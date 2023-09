Les vannes de leaks semblent s’ouvrir sur la nouvelle génération de la console Switch de Nintendo qui fait l’objet de rumeurs depuis bien trop longtemps.

Alors que Nintendo n’a toujours rien annoncé, de plus en plus de sources semblent confirmer que Nintendo aurait montré la console aux développeurs à huis clos lors de l’événement Gamescom du mois dernier à Cologne, en Allemagne, informations confirmés par Eurogamer et VGC.

Aujourd’hui, le rédacteur en chef d’Universo Nintendo, très très peu fiable, s’est exprimé en présentant d’autres faits supposés sur la console.

Il affirme que la console comprendra 12 Go de RAM et la technologie avancée d’upscaling de l’IA connue sous le nom de DLSS. D’après lui, Eurogamer s’est trompé et il s’agit en fait du DLSS 3.1, et non de la nouvelle version DLSS 5.

« Mes sources me l’ont confirmé : La version DLSS montrée à huis clos par la démo technique de la « Nintendo Switch 2″ était la 3.1 et non la 3.5 comme l’a rapporté ou souligné Eurogamer. Le Ray-Tracing est en effet possible et la mémoire RAM dont j’ai été informé était de 12 Go pour la Switch. »

À vous de vous faire votre propre avis…

source