Paris, le 13 septembre 2023 — NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS sortira le 17 novembre 2023, sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et Nintendo Switch. Et pour la toute première fois, le jeu sera entièrement doublé par les voix officielles françaises de l’anime, soit plus de 130 personnages en VF, jouables dans le jeu.

Aujourd’hui, Bandai Namco France propose aux joueurs de découvrir l’envers du décor et les coulisses du doublage du jeu vidéo, via une vidéo Behind The Scenes et une interview des comédiens de personnages emblématiques du jeu : Boruto, Sasuke et Kakashi :

« Nous sommes super heureux de pouvoir proposer pour la première fois la VF à nos joueurs, sur ce jeu. Ça a nécessité près de 4 mois de doublage en studio avec les comédiens, et les premiers retours de notre communauté sont très positifs. C’est une demande récurrente que nous sommes fiers de pouvoir enfin satisfaire. » Adrien Guerra, Directeur marketing de Bandai Namco France

Julie Basecqz, directrice artistique du doublage confie « En studio, je me suis demandée quel serait le résultat après 4 mois de doublage avec les comédiens et c’est vraiment incroyable ! En plus d’avoir eu l’honneur de diriger les voix françaises et d’en interpréter quelques-unes, j’ai hâte que les joueurs s’affrontent avec ces voix. Du peu que nous avons déjà vu, les comédiens sont ravis du résultat, et la sortie du jeu s’annonce spectaculaire ! »

Fabienne Loriaux, voix officielle de Boruto Uzumaki : « Je suis super fière d’avoir eu la possibilité de participer au jeu. Ça a été une expérience incroyable ! 8 jours de travail à placer sa voix sur des ondes sonores et des animatiques. Ça n’a été que du bonheur ! J’espère que les joueurs auront autant de plaisir avec NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS, que j’en ai eu à le doubler »

Christophe Hespel, voix officielle de Sasuke Uchiwa déclare : « L’idée de prêter sa voix à un jeu vidéo est toujours excitante, mais quand il s’agit du personnage que je double depuis vingt ans, et surtout sur un projet de cette envergure avec toutes les autres voix officielles, ça devient un phénomène exceptionnel. La tâche n’est pas simple car il s’agit de longues heures d’enregistrement et il faut (et on veut !) être très précis et fidèle à l’action, mais tout le cœur y est en pensant au résultat final et aux joueurs. J’y ai vraiment pris du plaisir ! »

NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTION invite les joueurs à (re)plonger au cœur de l’histoire de la rivalité entre Naruto et Sasuke au travers des combats les plus épiques des séries Naruto et Naruto Shippuden. Le jeu vidéo proposera également une histoire originale créée spécialement pour le jeu, avec Boruto en vedette, ainsi que deux nouveaux personnages originaux. C’est l’occasion de replonger dans l’univers du plus célèbre des Ninjas avec un casting de plus de 130 personnages jouables, de quoi créer son équipe de rêve avant d’affronter ses amis dans de nombreux modes de jeux.