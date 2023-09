La Nintendo Switch est un foyer à portage de jeu retro proposé par diverses compagnies au-delà même de Nintendo et de son offre Nintendo Online. Nous avons notamment de nombreux Arcade Archives par Hamster ou bien les G-mode archives par G-mode.

Concernant ce dernier, il s’attarde surtout sur des portages de vieux jeux parus sur téléphone portable au Japon d’où la rareté des localisations des portages G-mode. D’ailleurs, saviez-vous qu’en 2006 Atlus et Bbmf proposait sur téléphone un jeu du nom de Megami Ibunroku Persona: Ikū no Tō-Hen? Un jeu se déroulant quelque part durant les évènements de Megami Ibunroku: Persona, soit dit en passant le premier jeu de la série Persona connu en occident sous l’appellation Revelations: Persona. Et bien sachez que G-mode annonce le portage du jeu téléphone sur Nintendo Switch et Steam dans la game G-mode archives+ disponible depuis hier.