De nouvelles informations ont été révélées sur Activision et Nintendo et sur la console de nouvelle génération qui ressemble beaucoup à une Nintendo Switch 2 et dont le lancement est attendu pour 2024.

The Verge rapporte que les dirigeants d’Activision ont rencontré le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, et d’autres cadres lors d’une conférence téléphonique en décembre 2022 pour parler du successeur de la console Nintendo Switch. La nouvelle a été partagée dans de nouveaux documents révélés qui ont joué un rôle dans l’accord de Xbox pour acquérir Activision Blizzard.

La console de nouvelle génération de Nintendo a été décrite comme plus proche des performances de la PlayStation 4 et de la Xbox One.

« Les dirigeants d’Activision, dont le PDG Bobby Kotick, ont rencontré des dirigeants de Nintendo en décembre 2022 pour discuter d’une Switch de nouvelle génération. Dans une chaîne de courriels interne, Chris Schnakenberg, responsable de la stratégie des plateformes et des relations avec les partenaires d’Activision, a préparé un résumé de la « Switch NG » (Switch nouvelle génération) à l’intérieur d’un document intitulé « NG Switch Draft.pdf ».

« Le document est fortement expurgé, mais il révèle que les performances de la Switch nouvelle génération seront proches de celles de la PS4 et de la Xbox One : »

« Compte tenu de l’alignement plus étroit sur les plateformes Gen8 en termes de performances et de nos offres précédentes sur PS4 / Xbox One, il est raisonnable de supposer que nous pourrions faire quelque chose de convaincant pour la NG Switch également. Il serait utile d’obtenir un accès anticipé aux prototypes matériels de développement et de le prouver rapidement. »

The Verge