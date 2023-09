Nouveaux modes de jeux, nouvelle campagne scénarisée avec de nouveaux personnages originaux et de nouveaux modules pour construire les circuits de vos rêves !

Milestone et Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT) dévoilent aujourd’hui un nouveau trailer comprenant un aperçu des nouveaux modes de jeu ainsi que de la nouvelle campagne solo. Cette suite du titre acclamé par la critique, Hot Wheels Unleashed™, sortira le 19 octobre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch™ et PC via Steam et Epic Games Store.

DE NOUVEAUX MODES DE JEU POUR ENCORE PLUS DE FUN

Dans Hot Wheels Unleashed 2™ – Turbocharged, amusez-vous de bien des manières ! Que ce soit par des moments chargés d’adrénaline, par des défis vous poussant à utiliser vos aptitudes au maximum ou par des affrontements sans merci, le jeu vous proposera une variété de nouveaux modes qui vous apporteront un vent de fraîcheur.

En plus des modes fétiches des fans du premier opus, cinq nouveaux modes de jeu viendront enrichir l’expérience de course. Dans le nouveau mode Elimination, les joueurs ne pourront compter que sur leur instinct de survie, puisque les véhicules les plus lents seront éliminés au fur et à mesure. Les joueurs devront donc faire attention à chaque détail : leur allure, leur position, les risques, ainsi que le moment où ils devront passer devant leurs adversaires. Les amateurs de drift, quant à eux, pourront faire crisser leurs pneus sur le bitume grâce au mode Drift Master. Les joueurs devront maintenir style et précision pour accumuler des points et dominer la compétition. Ici, la vitesse jouera un rôle secondaire, il faudra favoriser les véhicules les plus agiles puisque le contre-braquage et la maîtrise de l’accélérateur seront les clés de la victoire.

Hot Wheels Unleashed 2™ – Turbocharged comptera cinq environnements différents et le mode Maypoint permettra aux joueurs de tous les explorer afin d’en découvrir les secrets. Il faudra alors abandonner les pistes oranges pour se plonger dans une toute nouvelle expérience, en pleine liberté. Également en dehors des circuits, le mode Grab the Gears offrira un mélange parfait entre compétence, stratégie et action. Enfin, avec le mode Clash Derby, le chaos régnera en maître ! Cet ultime duel en ligne, réservé aux Monster Trucks, permettra aux joueurs d’affronter leurs adversaires en leur assénant les coups les plus puissants possibles.

UNE CAMPAGNE SCENARISEE POUR SAUVER LA VILLE

Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged ramènera les joueurs dans la ville. Darla et Robert, les protagonistes, accompagnés de leur assistant robotique XR046, seront appelés à sauver la situation et rétablir la paix après qu’une vague de créatures aient été libérées par le professeur Tanabe, par erreur. Les joueurs pourront découvrir la personnalité de chaque personnage via des scènes animées, les plongeant dans un voyage narratif qui les mènera à des combats à couper le souffle avec cinq boss, dans l’objectif de sauver la ville et ses habitants !

« Nos partenaires de chez Milestone ont développés une impressionnante variété de choix à travers les différents modes de jeux, mais aussi à travers la personnalisation des véhicules et bien plus encore », a déclaré Mike DeLaet, Global Head of Digital Gaming chez Mattel. « Notre priorité est d’offrir aux fans de nouvelles manière d’explorer l’univers de Hot Wheels, mais aussi de créer des souvenir. C’est exactement ce que propose le jeu. »

Lorsqu’ils ne seront pas occupés à sauver la ville, les joueurs pourront se détendre et laisser libre cours à leur imagination grâce au mode édition, le mode Track Builder. Le jeu proposera des nouveaux modules pour créer le circuit de leur rêves ou encore explorer les créations de la communauté Hot Wheels. Un nouvel éditeur d’autocollant sera également disponible, lui-même intégré dans le module d’édition, permettant aux fans de créer, d’enregistrer et de partager leurs propres formes et leurs propres motifs.

Avec ses nouveaux modes de jeu, une campagne solo palpitante incarnée par des nouveaux personnages, des circuits dans des décors à couper le souffle et de nouveaux mouvements vous permettant de dominer chaque course, Hot Wheels Unleashed™ 2 – Turbocharged promet de belles choses !