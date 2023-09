Il y avait un peu de pression quand nous sommes entrés, le 05 septembre 2023, dans les bureaux de Square Enix France. Du stress, mais surtout du respect face à ce que représente le studio japonais dans l’histoire vidéoludique. Nous n’y étions cependant pas pour faire du tourisme. Pendant un peu plus d’une heure, nous avons eu la chance de tester Star Ocean The Second Story R, le deuxième remaster de la série Star Ocean. Alors nous avions plutôt apprécié le premier remake sorti en 2020, que peut-on retenir de ce deuxième opus, prévu pour le 2 novembre 2023 ?

Avant de commencer nous vous précisons que nous n’avions jamais joué à la licence avant d’avoir posé la manette dessus. Nous avons un regard totalement neuf sur le jeu.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Star Ocean The Second Story R est donc la suite du premier opus. C’est un remaster d’un RPG sorti initialement en 1998 sur Playstation au Japon qui avait déjà connu un remaster en 2008 sur PSP.

Déjà, disons-le d’emblée, les graphismes sont magnifiques. Nous qui ne connaissions que la version Playstation au travers des vidéos trouvées çà et là sur Internet, nous sommes subjugués par le travail apporté sur ce remaster.

Nous avons là un travail complet en 2,5D qui rajeunit la licence et nous fait totalement oublier que nous sommes sur un jeu qui a plus de vingt ans. Nous avons vraiment été impressionnés, et la cinématique d’intro malgré le côté pixel art réussit à nous en mettre plein les yeux. Si vous aviez aimé les Pixel Remaster des Final Fantasy, vous allez adorer le travail dessus.

Le gameplay de Star Ocean The Second Story R, du peu que nous en avons vu, semble très complet. Nous sommes dans un RPG d’action où nous alternons les phases d’exploration (donjons, village) et les phases de combat.

Nous avons notamment pu visiter un village et discuter avec les habitants. Ce dernier était assez vivant, nous pouvions entrer dans les maisons et parfois y trouver des coffres. Nous avons aussi pu faire un petit tour dans un donjon où s’ajoutent quelques puzzles pour nous empêcher d’aller au boss trop rapidement.

Les phases de combat sont intéressantes et la licence Star Ocean s’éloigne énormément des autres RPG pour privilégier des moments très dynamiques dans lesquels l’action est au cœur du gameplay.

Les combats débutent quand nous croisons un monstre. Contrairement aux précédentes versions, il n’y a pas de combats toutes les trois secondes qui viennent interrompre votre rythme de croisière. Les monstres sont bien visibles et évitables. Attention cependant, si vous laissez trop de monstres dans la nature, ces derniers peuvent « se lier » entre eux pour créer des combats à plusieurs vagues.

Dans Star Ocean The Second Story R, pas de tour par tour, nous avons une équipe de quatre personnages qui peuvent se déplacer librement sur le champ de bataille. Nous avons un leader, qui est le héros que nous contrôlons au début, mais nous pouvons en changer librement pendant le combat. Il existe plusieurs réglages pour établir la stratégie parfaite, et nous pouvons donner des instructions à tous les autres personnages pendant que nous nous battons.

Il y a les attaques de base mais aussi des capacités qui coûtent du mana. Nous possédons deux capacités en raccourci, mais nous pouvons utiliser n’importe laquelle de nos capacités pendant le combat. Il y aurait encore beaucoup de choses à vous raconter, comme les personnages de soutien, le nombre de personnages, mais nous préférons vous en laisser pour la sortie du jeu.

En tout cas, de notre point de vue, la partie combat était très dynamique. À voir avec une version complète et sur des runs beaucoup plus longues si le jeu arrive à tenir le rythme.

Il y a beaucoup de choses à raconter sur la partie RPG de Star Ocean The Second Story R. Outre les classiques équipements, il faut savoir que dans ce jeu, vous pouvez vraiment modeler votre personnage à votre sauce. Vous gagnez plusieurs types de points à chaque montée de niveau. L’un permet notamment d’augmenter ses attaques, un autre donne accès à des compétences de combat, alors qu’un dernier nous apporte des talents pour la « vie commune », comme pour mieux cuisiner.

Ce qui est intéressant, c’est que nous sommes totalement libres sur la répartition de ces points. Bien que nos personnages possèdent des prédispositions pour certaines classes, nous pouvons essayer avec un succès peu certain de transformer notre heal en tank. Cette liberté est toujours sympathique et nous permet d’apercevoir énormément de combinaisons possibles. Il y a aussi des « supers capacités » qui peuvent s’obtenir après quelques points de maîtrise.

Concernant le récit, nous n’avons pas vraiment vu de quoi parle Star Ocean The Second Story R. Nous savons juste que nous pouvons suivre l’histoire sous les traits des deux personnages principaux. En fonction de nos choix, nous suivrons deux points de vue différents, avec des personnages uniques à l’une ou l’autre des versions.

Pour terminer, faisons un petit tour sur les détails de ce remaster. Bien que nous ayons joué sur une version anglaise, le jeu sera disponible en français. Il y a énormément d’options pour le joueur qui lui permettent de vivre cette aventure comme il le ressent. Nous pouvons par exemple retourner sur les anciennes voix, en japonais et en anglais ou utiliser les musiques originales, comme nous pouvons apprécier le nouveau travail des développeurs sur cette nouvelle mouture.

Nous sentons en tout cas que les développeurs ont essayé de faire un portage qui respecte à la fois les anciennes générations tout en ouvrant la porte à de nouveaux joueurs qui méritent eux aussi de découvrir la licence.

Star Ocean The Second Story R sera disponible le 02 novembre 2023 au prix de cinquante euros.