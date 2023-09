Il y a toujours un peu de méfiance quand nous voyons un jeu en promotion moins d’un mois après sa sortie. Cette méfiance se déculpe quand le jeu est déjà à moins quatre-vingt pourcents, passant alors de quinze à trois euros. Catlord est un vampire like avec un chat tout mignon. Développé par le développeur indépendant polonais MrCiastku, le jeu est édité sur la Nintendo Switch par No Gravity Falls, originaire aussi de Pologne et qui a déjà sorti plusieurs jeux sur la console hybride. Catlord est disponible depuis le 31 août 2023 au prix de départ de quinze euros.

Un jeu totalement vide et sans contenu…

Catlord est un vampire like. Comme tous les jeux de ce genre, le gameplay est très simple et vraiment accessible. Vous incarnez un chat qui, pour une raison que nous ignorons, se fait attaquer de toute part par des animaux divers et variés. Notre objectif est… non, en fait il n’y a pas d’objectif.

Normalement, dans un vampire like, le but est de faire le meilleur score possible, de tuer tous les boss ou bien de survivre jusqu’à la fin du temps imparti. Ici, il y a bien des boss, il y a bien un score mais le jeu est assez mal développé et il n’y pas la possibilité de gagner. Nous reviendrons dessus plus tard.

Catlord est un jeu où la prise en main est rapide. À vrai dire, il n’y a pas grand-chose à faire pendant la partie. Vous êtes attaqués de toute part par des poules, des poussins, des sortes de belettes et d’autres animaux, et vous devez faire en sorte de ne pas mourir.

Vous avez une attaque automatique, une autre qui coûte du mana, ainsi qu’un « bouclier » qui est en réalité une attaque de zone qui coûte lui aussi du mana. Vous pouvez aussi sauter contre de l’énergie pour esquiver les vagues d’ennemis qui vous assaillent. Le mana se récupère au sol quand vous tuez un ennemi. L’énergie se récupère automatiquement.

La mort est inéluctable pendant les premières parties, mais fort heureusement, vous pouvez améliorer votre petit chat. Vous allez augmenter les dégâts de ses attaques, sa vitesse de mouvement, ses PVs, etc en échange de pièces que vous récupérez aussi sur les ennemis tués.

Et c’est tout. Nous venons de vous présenter l’intégralité des mécaniques… et l’intégralité du jeu. Ne vous attendez pas à améliorer votre personnage pendant la partie ou bien à débloquer de nouvelles attaques.

Il y a trois cartes, mais elles se ressemblent terriblement. Il y a bien des objets à récupérer pour gagner de la vie, mais la plupart du temps, ces derniers se trouvent hors map et sont donc inaccessibles pour le joueur. Il y a bien des boss, mais ils n’apportent que quelques piécettes en plus.

Et les personnages… S’il y a bien des personnages à débloquer, ces derniers n’ont qu’une fonction esthétique.

Une arnaque, peu importe le prix

Le pire dans toute cette histoire, c’est que le jeu n’est pas conçu pour que le joueur puisse gagner. Après avoir vaincu les boss de la carte, il ne se passe plus rien. La difficulté n’augmente pas et les vagues continuent sans s’intensifier.

Même en posant notre console pendant plus de trente minutes pour faire autre chose, il ne se passe toujours rien de nouveau. La difficulté était trop faible pour nous tuer, mais les monstres assez suffisants en nombre pour nous nourrir en mana ad vitam aeternam.

Quel est l’intérêt d’un jeu sans progression qui ne peut pas se terminer ? Les joueurs pourront refaire les trois petits niveaux, mais il suffit de moins d’une heure pour obtenir toutes les améliorations possibles du jeu.

Le jeu ne vaut bien sûr pas ses quinze euros de départ et cette promotion n’est qu’une manœuvre malhonnête pour faire croire que Catlord est un jeu au contenu conséquent exceptionnellement en promotion. Cependant, même pour trois euros, il nous est impossible de vous recommander ce jeu au contenu famélique et développé à la va-vite.

Les graphismes sont sympathiques même si la carte est ridiculement petite. La seule musique présente dans le jeu est agréable. Elle finit cependant par taper sur les nerfs à la longue.

Le jeu est tactile dans les menus, mais cela n’apporte pas grand-chose. Il n’est pas traduit en français, mais il est compréhensible malgré ça.

Conclusion 2.8 /10 Catlord est un vampire like vide dans lequel nous pouvons débloquer toutes les améliorations possibles en moins d’une heure. Même pour quinze ou trois euros (en promotion), nous vous conseillons de vous tourner vers d’autres jeux bien plus qualitatifs et complets. LES PLUS Un chat mignon LES MOINS Un contenu vide

Un contenu vide Un jeu développé à la va-vite

Un jeu développé à la va-vite Impossible de gagner ou de progresser une fois les boss tués

Impossible de gagner ou de progresser une fois les boss tués Aucune traduction française mais peu de texte à lire

Aucune traduction française mais peu de texte à lire Un jeu qui ne vaut ni ses quinze euros, ni ses trois euros en promotion

Un jeu qui ne vaut ni ses quinze euros, ni ses trois euros en promotion Une arnaque avec un chat mignon, tout simplement Détail de la note Gameplay 0

Graphisme 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0