NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTION invite les joueurs à (re)plonger au cœur de l’histoire de Naruto et Sasuke au travers des combats les plus épiques de la série Naruto. Par ailleurs, le titre propose un arc narratif inédit spécialement créé pour le jeu et centré sur Boruto.

Les joueurs pourront choisir leur ninja favori parmi un panel encore jamais vu dans la série Ultimate Ninja STORM de plus de 130 personnages jouables. Boro, Delta et Koji Kashin, trois nouveaux personnages membres de l’organisation de Kara seront de la partie ! Pour une expérience encore plus immersive, le titre proposera un doublage en français et en allemand avec les voix officielles de l’anime : une grande première dans un jeu NARUTO !