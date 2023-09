Un jeu indépendant français ? Financé avec l’aide du CNC ? Qui se déroule dans l’univers cinématographique ? Il y a là beaucoup d’informations qui attisent notre curiosité. Nous avons toujours dans notre cœur le curieux There is No Game : Wrong Dimension ou encore l’excellent Dead Cells qui démontraient une certaine clairvoyance de la part du CNC. Que nous vaut donc It’s a Wrap! développé par les Lyonnais de Chanko Studios et disponible sur l’eShop depuis le 31 août 2023 et au prix de dix-sept euros cinquante ? Silence plateau, moteur, et c’est parti pour le test.

Un concept vraiment unique en son genre

It’s a Wrap! est un jeu au concept étonnant. Nous sommes dans les années 80, à Hollywood, et nous incarnons une star de cinéma un peu démodée. Notre objectif est simple : alors que nous sommes en plein tournage, nous devons réussir à tourner la scène décrite par le scénario sans qu’il y ait le moindre accroc, c’est-à-dire, sans mourir, et en terminant la scène dans les temps.

Le gameplay mélange les phases d’énigme et de platformer. Nous allons dans un premier temps lire un scénario qui ressemble à deux gouttes d’eaux à un vrai. (qui semble même avoir été écrit sur Celtx, un logiciel utilisé par les scénaristes !). Après avoir lu et compris ce qui se passait dans la scène, nous faisons face à une table de montage.

Le jeu entre alors dans une phase de puzzle où nous voyons sur notre timeline plusieurs évènements qui vont se dérouler pendant la scène. Il peut s’agir d’énormes vagues qui viendront déplacer les objets du décor, ou alors des voitures volantes qui se déplacent dans la ville dans lesquelles nous devrons nous cacher.

Nous allons devoir agencer les évènements de cette timeline pour réussir la partie platformer du jeu dans laquelle nous incarnons le comédien qui tente de faire la scène. Ce concept qui mélange à la fois le côté énigme et le côté platformer est vraiment efficace et passionnant.

It’s a Wrap! est un jeu à la fois très accessible et diaboliquement compliqué. Si la prise en main est rapide, il nous faut au minimum une vingtaine de prises pour réussir chaque niveau. Il y a beaucoup d’évènements à gérer, certains ne nous mènent pas forcément à la solution, et notre cerveau s’emmêle avec toutes ces possibilités.

La partie platformer, même si elle est plus simple, n’est pas de tout repos. Il faut parfois réussir à sauter à temps en-dessous d’un objet, ou alors esquiver avec le bon timing quelques tirs qui foncent dans votre direction pour ne pas gâcher la scène.

Une difficulté qui refroidira une grande partie des joueurs

Cette difficulté est à la fois géniale car elle n’est pas punitive, mais elle n’est cependant pas adaptée à tous les joueurs. Il faut aimer se faire du mal et se creuser les méninges pour apprécier It’s a Wrap!. Le jeu propose par ailleurs des indices, mais ils sont parfois pas très clairs et ne nous aident pas forcément à résoudre l’énigme.

Il y a clairement un fossé entre les graphismes et l’ambiance du jeu, très casuals, et le public-cible qui cible des joueurs avides de difficulté. Il faut vraiment en prendre connaissance avant d’acheter le jeu et de se lancer dans cette aventure, car même si c’est marqué sur la fiche eShop, nous pouvons clairement nous tromper.

It’s a Wrap! propose plusieurs films différents qui sont des pastiches de grandes productions américaines des années 80. Les références sont nombreuses, l’humour omniprésent, les cinématiques pré et post scènes sont très amusants, et nous sentons la passion et l’amour du cinéma dans chacun de ses passages.

Étant donné sa difficulté, la durée de vie de It’s a Wrap! est conséquente. Certains niveaux nécessitent plus d’une demi-heure pour être résolu. Le nombre de niveaux pour dix-sept euros semble malgré tout assez élevé.

Les graphismes sont réussis, plutôt jolis dans leurs dessins même s’ils ne sont pas exceptionnels. La bande-son est de ce même acabit : nous l’écoutons, elle est de qualité, mais elle n’est pas ce qui reste en tête. Et après tout, c’est peut-être tant mieux comme ça : le son comme l’image est au service du jeu et permet à ce gameplay aussi fun et bien pensé de briller de toute sa splendeur.

Le jeu est tactile et c’est un véritable plaisir console en main. C’est agréable de pouvoir déplacer les éléments de la table de montage avec notre doigt. Il faut juste penser à retirer les vibrations intempestives qui nuisent au confort et à forcer sur certains textes ou éléments qui paraissent trop petits pour nos yeux. Le jeu est parfait en mode docké.

Conclusion 7.3 /10 It’s a Wrap! est un jeu au concept unique et réussi. Le jeu alterne avec brio entre les phases de réflexion sur la table de montage et les passages de platformer pendant le tournage. Le gameplay est cohérent, accessible et vraiment fun. Attention cependant, malgré ses airs très « cartoonesques », It’s a Wrap! possède une très grosse difficulté qui refroidira une bonne partie des joueurs. LES PLUS Un concept vraiment unique en son genre !

