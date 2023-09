The Legend of Legacy est un jeu de rôle développé par FuRyu et publié par Atlus. Il a été initialement lancé au Japon en janvier 2015 sur la console Nintendo 3DS. Le jeu a été créé par une équipe de développement composée de membres ayant travaillé sur la série de jeux SaGa, ce qui lui a valu des comparaisons avec cette série.

L’intrigue du jeu se déroule sur l’île de Avalon, un monde mystérieux doté de pouvoirs magiques. Les joueurs peuvent choisir parmi sept personnages jouables différents, chacun ayant son propre style de jeu et sa propre histoire. Le jeu met l’accent sur l’exploration, la recherche d’artefacts magiques et la découverte des secrets de l’île.

The Legend of Legacy est connu pour son système de combat stratégique au tour par tour, où les joueurs doivent former des groupes de personnages pour exploiter les compétences et les synergies spécifiques de chaque personnage. Le jeu met également en avant l’importance de la cartographie, encourageant les joueurs à créer leur propre carte de l’île à mesure qu’ils explorent de nouvelles régions.

Le jeu a été salué pour sa direction artistique magnifique, ses graphismes en 3D et sa bande-son captivante composée par Masashi Hamauzu. Cependant, il a également été critiqué pour son apprentissage parfois difficile et sa courbe de difficulté abrupte.

En fin de compte, The Legend of Legacy a attiré l’attention des fans de jeux de rôle japonais pour son approche non linéaire et son monde intrigant. Il a été suivi par une suite intitulée « The Alliance Alive, » qui a été bien accueillie par les joueurs et les critiques.