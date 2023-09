Düsseldorf, Allemagne – le 28 septembre 2023 – Édité par astragon Entertainment et développé par Chronos Unterhaltungssoftware, Firefighting Simulator – The Squad est désormais disponible sur Nintendo Switch™. Découvrez la nouvelle bande-annonce de lancement qui met en scène la lutte anti-incendie, que les joueurs peuvent maintenant mener seuls ou en mode multijoueur. Les joueurs devront combattre les flammes dans plus de 40 missions variées, en mode multijoueur coopératif ou en mode solo. En tant que membres d’une brigade de sapeurs-pompiers américaine, les pompiers virtuels devront se familiariser avec les lieux, évaluer les risques potentiels et coordonner leur propre équipe d’intervention. Déjà disponible sur PC et consoles, le jeu bénéficie de nombreuses critiques positives de la part des joueurs, des créateurs de contenu et de la presse.



Firefighting Simulator – The Squad est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch™ en version numérique et chez certains revendeurs au prix de 34,99 €.

À propos de Firefighting Simulator – The Squad

Les membres de l’équipe passeront à l’action au cours de missions passionnantes avec un équipement de pompier authentique et une sélection de 5 véhicules de pompiers Rosenbauer America sous licence, tels que le TP3 Pumper® et la plateforme hydraulique T-Rex® pour éteindre les incendies et sauver la population des flammes. Tandis que les joueurs seuls prennent le contrôle de leurs collègues dirigés par l’IA à l’aide de l’interface de commande intuitive afin de leur donner des instructions sur la marche à suivre, jusqu’à quatre joueurs peuvent intervenir ensemble en mode multijoueur coopératif pour démontrer leur esprit d’équipe et leurs compétences dans le domaine de la lutte contre les incendies. Grâce à une simulation d’incendies réaliste, y compris l’eau, la fumée, la chaleur, les explosions de fumées, les embrasements généralisés éclair, les feux de graisse ainsi que de nombreuses autres causes d’incendie telles que les appareils électroniques, les produits chimiques et les explosions, l’équipe de pompiers devra faire face à des situations d’incendie et à des dangers imprévisibles. Par ailleurs, les joueurs peuvent s’attendre à un système de physique complexe pour une représentation réaliste des dégâts provoqués par les incendies et la propagation dynamique du feu.

Fonctionnalités :

Équipement authentique issu de marques réputées dans le domaine comme Cairns®, MSA G1®

SCBA, Leatherhead Tools® et HAIX®



Véhicules de pompiers sous licence officielle Rosenbauer America



Didacticiel complet qui permet aux joueurs de se familiariser avec les bases



Simulation d’incendie et système de physique réalistes



Multijoueur jusqu’à 4 joueurs