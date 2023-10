Après un beau mois de septembre, le mois d’octobre va être fou sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en octobre 2023, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Le retour de Détective Pikachu (6 octobre)

Élucidez une affaire mystérieuse dans Le retour de Détective Pikachu sur Nintendo Switch. Joignez-vous au détective en question et à son acolyte Tim afin de résoudre avec eux l’énigme de la disparition de son partenaire et d’enquêter sur les divers incidents étranges qui se produisent à Ryme City.

Super Mario Bros. Wonder (20 octobre)

Retrouvez Mario et ses amis dans une nouvelle aventure en 2D pleine de prodiges ! Des surprises vous attendent à chaque pas dans Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch. Le prince Florian a invité Mario et ses amis à lui rendre visite, mais un intrus au visage familier débarque sans prévenir ! Pendant que son armée joue les trouble‑fête, Bowser s’empare d’une fleur prodige et fusionne avec le château du prince Florian, se transformant en forteresse volante ! Tandis que le pouvoir de la fleur prodige se répand dans tout le royaume, toutes sortes d’événements étranges et prodigieux commencent à se produire… Avec Fort Bowser en liberté, c’est à la belle équipe venue du Royaume Champignon de sauver la situation !

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (5 octobre)

L’anthologie The Dark Pictures est une série de jeux d’horreur cinématographiques à embranchements indépendants offrant deux modes multijoueurs pour une expérience de jeu glaçante. Dans Little Hope, quatre étudiants et leur professeur se retrouvent piégés dans une ville abandonnée où de sinistres apparitions surgissent de l’épais brouillard. Pour survivre, ils devront mettre au jour les sombres secrets du passé et comprendre la raison de ces apparitions afin d’échapper à la damnation éternelle. Vous qui passez ces portes… abandonnez tout espoir !

Silent Hope (3 octobre, notre test ici)

Un jour, une terrible calamité frappa un royaume paisible. Dans le chaos qui s’ensuivit, trahisons et coups bas devinrent monnaie courante. Leur Roi utilisa une puissante magie pour déposséder le peuple de sa capacité à parler et se jeta dans l’Abîme. Sa fille, la Princesse pleura toutes les larmes de son corps jusqu’à ce qu’elle se retrouve enfermée à l’intérieur d’une gigantesque larme cristallisée. Bien des années après que ces événements ont été oubliés de la mémoire collective, sept lumières aux couleurs de l’arc-en-ciel sortirent de l’Abîme. Ces rayons d’espoir apparurent devant la Princesse sous la forme de sept héros, prêts à répondre à l’appel à l’aide de la princesse. Pourquoi le Roi a-t-il abandonné sa fille ainsi que son peuple ? Et pourquoi l’a-t-il privé de parole ?

Sept héros, sept styles de combat uniques

Choisissez parmi un groupe de personnages hétéroclites tel que le Voyageur équilibré, l’Archer spécialiste du combat à distance, ou le Guerrier aux attaques dévastatrices pour découvrir quelles compétences correspondent le mieux à votre style de jeu, et adoptez de nouveaux rôles et capacités tandis que vous acquérez plus d’expérience. Utilisez les cristaux trouvés dans l’Abîme pour changer de personnage ou retourner au Camp de base.

Un foyer au bord du monde

Trouvez de nouvelles recettes et de nouveaux matériaux, puis retournez au Camp de base au bord de l’Abîme, où chaque personnage aura un travail unique. D’alchimiste à forgeron, en passant par cuisinier, chaque héros apporte quelque chose de différent au groupe.

Une exploration et des donjons palpitants

Découvrez une nouvelle disposition chaque fois que vous pénétrez dans l’énigmatique Abîme, vous obligeant à rester vigilant chaque fois que vous partez en exploration et à garder un œil sur les Failles de souvenir, où de meilleures récompenses… et de plus grands défis vous attendent.

Un conte de fée dynamique et magnifique

La Princesse contera chaque étape de votre périple, donnant ainsi l’impression de vivre un conte de fée devenu réalité, jusque dans les sombres mystères qui attendent d’être découverts dans un monde souterrain des plus époustouflants.

Sonic Superstars (17 octobre, notre preview ici)

Explore les Northstar Islands dans cette aventure inédite qui reprend l’action rapide et les séquences 2D des jeux Sonic classiques. Incarne Sonic, Tails, Knuckles et Amy, et utilise les Emerald Powers qui offrent des manières inédites de se déplacer et d’attaquer. Parcours des environnements magnifiques, en solo ou jusqu’à quatre joueurs, pour déjouer les plans du Dr. Eggman, de Fang et d’un nouvel ennemi qui cherchent à transformer les animaux géants des îles en Badniks !

Disgaea 7: Vows of the Virtueless (notre test ici)

Le royaume démoniaque d’Hinomoto est en pleine révolution et les jours des nobles guerriers sont comptés. Pris dans le conflit, l’indolent guerrier Fiji et la fangirl du bushido, Pirilika, forment une alliance improbable pour résister au régime tyrannique tout en découvrant le sens de l’honneur et de la rédemption ! Embarquez dans une aventure SRPG épique, riche en nouvelles fonctionnalités telles que la Jumbification, le mode Infernal, la réincarnation des objets, un mode de combat automatique amélioré, et des combats en ligne classés ! Vous pouvez même personnaliser votre équipe avec plus de 40 classes de personnage. Disgaea 7: Vows of the Virtueless est plus riche et meilleur que jamais !

Borderlands 3 Ultimate Edition (6 octobre)

Édition Ultime Borderlands 3, l’expérience Borderlands 3 à l’état pur, maintenant sur Nintendo Switch™. Semez le chaos depuis partout, avec le jeu de base primé, tous les contenus additionnels et la collection complète d’ensembles cosmétiques ! Traversez de multiples univers dans la peau d’un des quatre Chasseurs de l’Arche, les plus redoutables chasseurs de trésors des Borderlands, dotés d’un arbre de compétences, de capacités spéciales et personnalisables. Jouez en solo ou à deux en ligne en Co-op, pour affronter des ennemis mortels, remporter des tonnes de butin et sauver votre camp des Gourous les plus impitoyables de la galaxie.

CRYMACHINA (27 octobre)

Dans un monde où l’extinction de l’espèce humaine remonte à des milliers d’années, des êtres synthétiques appelés Dei ex Machina ont été chargés de réintroduire l’humanité. Joignez-vous à trois autres E.V.E., esprits reconstitués d’humains décédés insufflés dans des corps synthétiques, dans leur quête d’humanité et explorez Eden pour y découvrir les secrets qui s’y cachent. Les combats détonants et nerveux couplés à une personnalisation détaillée des armes créent une expérience RPG visuellement bluffante. Les environnements sombres et les graphismes saisissants d’inspiration SF donnent vie au monde de CRYMACHINA.

Wargroove 2 (5 octobre)

Les ennuis se profilent à l’horizon sur les côtes d’Aurania. Une nouvelle faction ambitieuse en quête de gloire a découvert des reliques interdites, et le pire est à craindre. Livrez bataille sur terre, en mer et dans les airs avec de nouveaux commandants dans cette nouvelle guerre au tour par tour. Un tout nouveau Wargroove qui s’adresse tout autant aux nouvelles recrues qu’aux vétérans de la première heure !

Batman: Arkham Trilogy (13 octobre)

Tout au long de l’emblématique Batman: Arkham Trilogy, devenez le protecteur ultime de Gotham City. Affrontez les célèbres super-vilains de l’univers DC : le Joker, l’Épouvantail, Poison Ivy et bien d’autres dans Batman : Arkham Asylum. Plongez dans l’ombre de Batman : le monde ouvert d’Arkham City, le nouveau « repaire » à sécurité maximale pour les voyous, les gangsters et les stratèges du crime les plus fous. Dans Batman : Arkham Knight, conclusion épique de la trilogie, parcourez les rues de Gotham et affrontez la menace ultime. Découvrez dans ces trois jeux un gameplay et une histoire AAA acclamés par la critique, ainsi que tout le contenu téléchargeable, en un seul pack.

METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 (24 ocotbre)

La série pionnière des jeux d’infiltration est de retour. METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 rassemble les débuts de l’expérience de jeu METAL GEAR en un seul pack. Infiltrez les forteresses ennemies dans le monde entier, accomplissez vos missions en toute discrétion et découvrez l’histoire cinématographique palpitante de la série METAL GEAR. Le Volume 1 comprend les titres originaux du début de la série METAL GEAR, dont les versions originales de Metal Gear et Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid (qui inclut également les VR Missions/Special Missions), ainsi que les versions HD Collection de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Chaque titre principal de la collection aura aussi droit à un Screenplay Book numérique exclusif et à un Master Book qui détaillera l’histoire et les personnages du jeu. Cette collection comprend les versions classiques complètes des jeux, avec des modifications minimes sur les contenus soumis aux droits d’auteur. Le pack Volume 1 contient également une variété de contenu bonus, comme les deux versions régionales de Metal Gear, la version originale de Snake’s Revenge, les deux premiers Digital Graphic Novels en format vidéo, ainsi qu’une bande-son numérique.

Agatha Christie – Le Crime de l’Orient-Express (19 octobre)

Découvrez une version modernisée et revisitée de l’intrigue emblématique d’Agatha Christie avec le Crime de l’Orient-Express, se déroulant en 2023 et qui donnera vie à l’histoire originale comme jamais auparavant. Avec de nouveaux éléments scénaristiques ajoutés à l’histoire originale, redécouvrez l’une des plus grandes enquêtes du célèbre détective Hercule Poirot. Un crime est commis à bord de l’Orient-Express. Hercule Poirot, au cours de ce voyage, se révèle être entouré d’un groupe de personnages singuliers, tous suspects, chacun avec ses propres secrets et motivations, et va alors tenter d’élucider le meurtre qui vient d’avoir lieu. Résoudre le mystère ne sera pas facile. A travers de nombreux rebondissements, faites appel à vos pet cellules grises et à vos talents de détective pour démêler le vrai du faux et mettre en lumière la vérité. Que vous soyez un fan du livre emblématique ou des films, un amateur de meurtres mystérieux ou simplement à la recherche d’une aventure palpitante, cette nouvelle proposition a de quoi plaire à tout le monde. Alors, prenez place à bord de l’Orient Express et que le voyage commence !

Just Dance 2024 Edition (24 octobre)

Dansez et partagez des moments fun toute l’année grâce à la plus grande plateforme de jeu vidéo musical de tous les temps ! Just Dance® 2024 Edition inclut 40 titres inédits, dont les derniers tubes du moment, mais aussi les grands classiques de tous genres et de tout temps ! Intensifiez votre expérience grâce à Just Dance®+ ! Grâce à l’essai d’un mois gratuit inclus dans le jeu, accédez à des centaines de chansons et à toutes celles qui seront ajoutées par la suite !

Harvest Moon: The Winds of Anthos (6 octobre)

La terre d’Anthos était une terre paisible et harmonieuse sur laquelle veillait la Déesse de la Moisson et les Lutins de la Moisson, qui protégeaient les habitants d’Anthos des catastrophes naturelles telles que les tempêtes, les tremblements de terre, etc. Mais, un jour, il y a de nombreuses années, Anthos a connu une grave éruption volcanique qui a menacé la vie sur Anthos et la Déesse de la Moisson et les Lutins de la Moisson ont dû utiliser toute la puissance qui leur restait pour assurer la sécurité des habitants et des animaux d’Anthos. Cela a laissé les différents villages à travers le pays isolés les uns des autres. Certaines âmes malheureuses se sont même retrouvées piégées à l’extérieur de leurs villages et n’ont pas pu rentrer chez eux… Croyant que les villages et les gens séparés seraient un jour reconnectés, la Déesse de la Moisson a envoyé une bouteille avec une lettre et une clé magique, puis est tombée dans un profond sommeil… Maintenant, 10 ans plus tard, vous avez trouvé le message d’appel à l’aide que la Déesse de la Moisson a envoyé au monde sous la forme d’un message dans une bouteille ! Avec l’aide de votre ami inventeur, le farfelu Doc Jr. et bien d’autres, ce sera à vous de faire revivre la Déesse de la Moisson et les Lutins de la Moisson, ainsi que de reconnecter tous les villages d’Anthos entre eux !

HOT WHEELS UNLEASHED 2 – Turbocharged (19 octobre)

Si vous avez trouvé le premier chapitre génial, tenez-vous prêts car nos nouvelles fonctionnalités vont vous coller à votre siège ! Avant toute chose : faites de la place sur votre étagère virtuelle car vous aurez accès à 130 véhicules de différents types ! En plus des Hot Wheels™ Originals, vous pourrez profiter des Hot Wheels™ Monster Trucks et des véhicules du monde du divertissement. Vous pouvez maintenant conduire des motos et des véhicules tout terrains dans un style unique pour aborder chaque circuit de la façon la plus stratégique possible ! Les catégories de véhicules sont maintenant définies par un tout nouveau système pouvant être amélioré via un arbre de compétences prévu à cet effet qui affectera directement leurs performances. Faites de votre voiture un engin inarrêtable !

Gargoyles Remastered (19 octobre)

Gargoyles Remastered remet au goût du jour ce jeu de plateforme-aventure à scrolling horizontal, grand classique des années 90 et de l’ère 16 bits. Revivez l’épopée de Goliath et des Gargouilles grâce à des graphismes, des animations et des bruitages améliorés, tous inspirés de la célèbre série animée. Le monde des Gargouilles prend vie avec un niveau de détail qui ravira les fans de la série animée comme les amateurs de jeux rétro. Faites l’expérience d’un gameplay classique qui reste fidèle à son prédécesseur tout en incluant de nouvelles fonctionnalités telles que les trophées, le retour en arrière et bien plus encore !

DAVE THE DIVER (26 octobre)

DAVE THE DIVER est un jeu d’aventure RPG décontracté en solo qui propose de l’exploration et de la pêche en haute mer le jour, ainsi que la gestion d’un restaurant de sushis le soir. Rejoignez Dave et ses amis excentriques alors qu’ils cherchent à découvrir les secrets du mystérieux Trou Bleu.

Company of Heroes Collection (12 octobre)

Le jeu qui a redéfini la stratégie en temps réel prend d’assaut la Nintendo Switch dans Company of Heroes Collection, une compilation explosive qui inclut le RTS classique de la Deuxième Guerre mondiale et ses deux extensions épiques. Maîtrisez le mélange stimulant de combats rapides et de tactiques de section, et menez la charge grâce à un tout nouveau système de contrôle, conçu spécialement pour les commandants de console. Combattez dans un camp ou dans l’autre ! Dirigez les forces américaines, britanniques, les troupes blindées d’élite et la Wehrmacht dans leurs campagnes historiques de la bataille de Normandie, ou créez des batailles personnalisées et opposez les factions les unes aux autres en mode Escarmouche à la rejouabilité fantastique.

Headbangers Rhythm Royale (31 octobre)

Avez-vous déjà regardé un pigeon en vous demandant ce qui pouvait bien se passer dans sa tête ? Eh bien, plus la peine de vous poser la question ! Avec Headbangers, vous et 29 autres joueurs allez vous transformer en pigeons pour livrer bataille lors de défis rythmiques qui permettront de couronner le maître de Headbanger. Affrontez les autres joueurs dans des mini-jeux musicaux qui vont en faire voir de toutes les couleurs à vos cellules grises, atomisez vos concurrents à grands coups de powerups et collectez des miettes pour personnaliser votre pigeon rien qu’à vous !

FRONT MISSION 2: Remake (5 octobre)

FRONT MISSION 2 mêle stratégie poussée et histoire complexe. 12 années se sont écoulées depuis le second conflit de Huffman. La République populaire d’Alordesh frappée par la pauvreté a subi un grave déclin économique après la fin de la guerre. En juin 2102, les soldats de l’armée d’Alordesh, menés par Ven Mackarge, se soulèvent en masse pour déclarer leur indépendance face à l’O.C.U. (L’Union Coopérative de l’Océanie). Ash, un soldat de l’O.C.U., parvient à réchapper à la bataille qui s’en suit, mais l’Alordesh est complètement envahi par l’Armée révolutionnaire. Ash et ses compagnons survivants s’infiltrent alors dans les souterrains labyrinthiques d’Alordesh pour essayer de fuir. Cependant, ils ont tôt fait de découvrir l’existence d’un vaste complot derrière ce coup d’état. Dans FRONT MISSION 2, on adopte le point de vue de trois personnages différents : Ash, Lisa et Thomas. Cela offre une vision qui dépasse la simple dichotomie entre le bien et le mal. FRONT MISSION 2: Remake conserve le scénario élaboré, les combats stratégiques au tour par tour et les options de personnalisation des Wanzers qui ont fait la renommée du premier opus.

Skull Island: Rise of Kong (17 ocotbre)

Affrontez et terrassez les hordes de bêtes primitives qui servent votre ennemi juré, et devenez le roi incontesté de l’île du Crâne. Explorez l’île mystérieuse, apprenez-en plus sur son histoire, et percez tous ses secrets en traversant les marécages, les cascades, la jungle et les grottes infestées de créatures qui en font un endroit redoutable.

Terra Alia: The Language Discovery RPG (11 ocotbre)

Bienvenue dans un monde où la magie et la technologie vont de pair. Dans Terra Alia, chaque nation a ses propres règles pour l’utilisation de la magie, car elle fait partie intégrante de ce monde. Pour éviter les conflits, ces nations se sont réunies pour superviser l’utilisation de la magie sur leurs terres. La première règle qu’elles ont créée est d’apprendre la langue locale avant de pouvoir développer vos capacités magiques. Votre aventure commence dans votre pays natal, juste après avoir terminé vos études dans l’une des académies de magie les plus renommées de Terra Alia. Le professeur Esperanto, votre mentor estimé, vous a invité à poursuivre vos études à l’étranger dans son programme exclusif de technomancie. À votre arrivée, vous avez découvert que le professeur avait disparu ! Quelle force malicieuse pourrait être derrière sa disparition ? Pour résoudre cette énigme, vous devrez débloquer vos capacités magiques, mais vous devez d’abord apprendre la langue locale. Choisissez votre langue cible et élargissez votre vocabulaire tout en affrontant des créatures mythiques, des androïdes renégats et de nombreux autres défis en parcourant le royaume magique de Terra Alia !

Haunted House (12 octobre)

Les frissons et les sensations furtives abondent dans Haunted House, une réimagination de l’aventure classique d’Atari ! Les joueurs prennent le contrôle de Lyn Graves, la nièce précoce du légendaire chasseur de trésors Zachary Graves. Lyn visite le manoir de son oncle avec ses compatriotes les plus proches, mais la maison est envahie par des goules et des monstres qui s’emparent rapidement de ses amis et les emportent dans leur esprit. Pour libérer son oncle et ses amis, et capturer tous les ennemis surnaturels, Lyn doit retrouver les morceaux brisés d’une urne magique et les reconstituer. Grâce à des salles générées de manière procédurale, des murs mouvants, des ennemis imprévisibles et des rencontres fantomatiques uniques, Lyn doit ramper, se faufiler et s’élancer à travers des hordes de goules et d’ectoplasmes sinistres afin de retrouver ses amis et son oncle. Chaque tesson d’urne est farouchement gardé par un boss qui fait froid dans le dos. Grâce à la jouabilité furtive en 3D isométrique, Lyn doit faire preuve d’une grande vivacité d’esprit pour relever chaque défi. Lorsqu’elle est assommée par un spectre, elle se retrouve à l’entrée de la maison hantée et doit faire face à une toute nouvelle disposition du sol et des ennemis, ce qui fait que chaque course est unique.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition (13 octobre)

Bumblebee est face à sa plus grande mission : récupérer l’ancienne technologie de Cybertron éparpillée sur la planète avant que Mandroid et ses sbires robots ne l’utilisent pour détruire les villes de la Terre. Guidé par Optimus Prime et avec toi aux manettes, Bumblebee deviendra assez fort pour affronter une armée d’ennemis robots dans un combat métal contre métal, pour trouver la technologie perdue et débloquer de puissants combos d’attaque et capacités inédits ! Il y a tant à découvrir dans le vaste monde bourré d’action des Transformers. Équipe-toi pour combattre certains des plus grands méchants de la série, pars à la chasse aux secrets et amasse une collection de reliques en explorant trois lieux immenses. Chaque génération de Transformers aura un défi à relever grâce à des modes de jeu conçus pour les joueurs aussi bien débutants qu’expérimentés.

subpar pool (12 octobre)

Parcourez chaque niveau généré procéduralement, consistant en plusieurs tables remplies de billes à empocher en un nombre limité de coups. Évadez-vous dans un monde vif et fantastique, tout en élaborant la meilleure stratégie pour empocher les billes. Votre plan échouera inévitablement et vous devrez vous adapter pour remporter la manche. Progressez dans le jeu et créez votre parcours en choisissant des cartes dans un jeu, afin de créer un défi répondant à l’expérience et au style de jeu que vous recherchez. Voulez-vous atteindre vos limites ? Jouez en Parcours rapide, qui limite le temps imparti pour viser. Vous voulez un niveau avec des portails ? Et pourquoi pas un niveau des tapis roulants ? Subpar Pool a tout ce qu’il vous faut. Vous pouvez aussi voir ce qui se passe quand vous jouez à Subpar Pool avec des billes de verre. Il y a des milliers de façons de combiner les cartes dynamiques pour créer une expérience de jeu unique à chaque partie. Plongez dans le monde charmant et animé de Subpar Pool, tandis que vous essayez de maîtriser l’imprévisibilité des billes instables qui se percutent dans cette expérience hybride satisfaisante et hypnotisante.

A Tiny Sticker Tale (4 octobre)

Dans A Tiny Sticker Tale, vous pourrez prendre n’importe quoi autour de vous pour le transformer en autocollant et utiliser votre créativité pour le coller à différents endroits, résoudre des énigmes et aider vos nouveaux amis ! Dans cette belle et petite aventure, vous vous mettrez dans les sabots de Flynn, l’ânon, et vous vous lancerez à travers l’Île Figori, découvrant et résolvant tous ces défis qui nécessiteront le pouvoir d’un livre d’autocollants très spécial.

PlateUp! (ce mois-ci)

PlateUp! allie la gestion mouvementée d’une cuisine et d’un restaurant à la planification et au développement stratégique, pour créer un délicieux plat roguelite sans pareil. Jusqu’à quatre joueurs construisent et gèrent un restaurant en partant de zéro, choisissent des plats, achètent et installent des appareils (certains pouvant être liés pour créer des cuisines automatiques dernier cri), cuisinent des aliments et servent les clients. Les joueurs ont carte blanche pour concevoir leur restaurant qui continuera de s’agrandir et de se développer entre les services, avec des contenus supplémentaires et des défis à débloquer au fil de la progression. Pourrez-vous cuisiner, servir et tout gérer pendant 15 jours mouvementés dans votre restaurant et débloquer une toute nouvelle franchise ?

Wild Card Football (10 octobre)

Wild Card Football est un jeu d’arcade passionnant se jouant à 7 contre 7 avec un système unique appelé Wild Card, qui permet de changer le cours de l’action en un instant grâce à des bonus spéciaux et en modifiant les règles. Avec des règles optimisées, des équipes et des tenues personnalisables, des joueurs professionnels authentiques et des actions de jeu spectaculaires, montrez votre talent dans les modes solo et multijoueur compétitifs et utilisez des Wild Cards redéfinissant les règles pour une action sans limites.