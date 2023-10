A Tiny Sticker Tale est un jeu qui attire l’œil dès le premier regard que nous posons dessus. Le jeu possède des dessins si mignons et si doux que nous ne pouvons que fondre face à toute cette tendresse. Développé par le studio indépendant mexicain Ogre Pixel, ce point-and-click / jeu de réflexion cosy est disponible le 04 octobre 2023 au prix de dix euros sur l’eShop. Une bonne raison pour tenter l’aventure ?

Un jeu d’une douceur infinie…

A Tiny Sticker Tale est un jeu cosy. Ce terme, un peu fourre-tout, permet d’identifier des jeux mignons qui proposent des expériences douces et réconfortantes pour son utilisateur.

A Tiny Sticker Tale nous fait incarner un tout petit âne, copie presque parfaite de L’Âne Trotro, qui a reçu de son père un album d’autocollants magiques. Ce dernier nous promet qu’avec l’aide de ce livre, nous allons bientôt le retrouver.

L’album d’autocollants nous permet de transformer les objets du décor (et les personnages) en autocollants afin de les transporter un peu partout. Et cela tombe bien, car notre aventure regorge d’animaux variés qui ont besoin de notre aide.

La prise en main est vraiment très rapide et intuitive. Vous pouvez vous déplacer avec le joystick et activer avec « Y » le mode autocollant. Ce dernier nous permet de sélectionner les objets et les personnages du décor pour les déplacer mais aussi pour les garder dans notre album, ce qui nous permet de les emmener d’un bout à l’autre de la carte sans effort.

La seule contrainte, c’est que nous n’avons le droit qu’à une seule page d’album pour mettre tous les objets dont nous avons besoin. Il faudra parfois agencer comme un Tetris tous les autocollants que nous voulons emporter.

Le gameplay est concrètement un mélange de point and click et de jeu de puzzle. Vous allez recevoir des quêtes des habitants qui vous demanderont d’amener par exemple un objet (ou un personnage) d’un point A à un point B. Un obstacle ou deux nous feront souvent face et nous devrons trouver des moyens pour contourner ou résoudre le problème.

A Tiny Sticker Tale est un jeu au gameplay doux et relaxant, qui est à la fois adapté pour les enfants et pour les adultes qui ne veulent pas grandir. Les énigmes ne sont pas compliquées, et même si la difficulté progresse légèrement, elle ne cherche jamais à piéger le joueur.

Les personnages sont tous attachants, même le grand méchant de l’histoire, un raton laveur qui s’amuse à bloquer les routes que nous voulons prendre. Il y a vraiment un sentiment de bienveillance et de douceur pendant la courte durée de jeu qui nous place dans une bulle d’amour mais aussi de nostalgie.

Si mignon mais si court…

Ce jeu est d’ailleurs une première aventure parfaite pour les enfants qui voudront découvrir les jeux vidéo, à condition que ces derniers soient guidés par un parent attentionné qui pourra leur lire le texte certes traduit en français, mais sans doublage.

Certaines quêtes sont parfois moins claires que d’autres et nous regrettons que le personnage qui doit nous débloquer des situations complexes ne nous aident pas vraiment, mais fort heureusement, nous ne restons jamais coincés très longtemps. Il y a beaucoup d’allers-retours sur l’album d’autocollants qui peuvent devenir redondants.

Le jeu est très court. Comptez entre une à deux heures pour terminer le jeu en totalité. Pour dix euros, cela peut paraître un peu cher. Cependant, l’expérience vaut le coup (et le coût) d’être tentée, surtout si vous voulez un peu de douceur dans votre journée.

Les graphismes sont vraiment très beaux et nous avons adoré nous baigner dans cet univers. La bande-son est aussi quasiment parfaite car même si nous l’avons énormément appréciée, nous regrettons qu’elle se répète assez souvent.

Le jeu est autant agréable en mode docké qu’en mode portable, le jeu aurait pu être tactile mais cela n’est pas si dérangeant.

Conclusion 7.3 /10 A Tiny Sticker Tale est un tout petit jeu tout mignon et très agréable à faire. Jamais compliqué et toujours bienveillant, ce mélange de point and click et de jeu de réflexion nous plonge dans une bulle de douceur infinie. Les graphismes sont très beaux et la bande-son vraiment agréable. Cependant, le jeu est très court (deux heures maximum) et c’est à vous de voir si vous voulez débourser dix euros pour une si faible durée de vie. LES PLUS Un gameplay tout mignon

Un gameplay tout mignon Un jeu qui n’est jamais compliqué

Un jeu qui n’est jamais compliqué Parfait pour les enfants ?

Parfait pour les enfants ? Une vraie bulle de douceur

Une vraie bulle de douceur Des graphismes vraiment réussis

Des graphismes vraiment réussis Une bande-son sympathique

Une bande-son sympathique Un plaisir du début jusqu’à la fin LES MOINS Dix euros pour deux heures de jeu

Dix euros pour deux heures de jeu Des allers-retours vers l’album d’autocollants qui sont redondants

Des allers-retours vers l’album d’autocollants qui sont redondants Certaines quêtes moins claires

Certaines quêtes moins claires La musique légèrement répétitive Détail de la note Gameplay 0

Graphisme 0

Bande-son 0

Durée de vie / Prix 0