Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, s’est entretenu avec le site d’information japonais The Nikkei au sujet de la Nintendo Switch et des projets de l’entreprise pour l’avenir.

M. Furukawa déclare que Nintendo travaille toujours des jeux pour la Nintendo Switch qui sortira d’ici à l’année fiscale se terminant en mars 2025. La console continuera donc d’être soutenue par de nouveaux logiciels jusqu’à cette date. D’ici là, ils lanceront probablement leur successeur à la plateforme Nintendo Switch originale au cours de l’année 2024, bien que cela n’ait pas été explicitement dit.

Q : Le cycle de vie de la Switch peut-il être prolongé ?

R : Nous travaillons toujours sur le logiciel Switch pour l’année fiscale se terminant en mars 2025. La dynamique sera maintenue pour continuer à développer l’activité de Switch. Au cours de l’exercice fiscal se terminant en mars 2024, nous maintiendrons l’élan de Zelda et Movie jusqu’à la période des fêtes de fin d’année. En ce qui concerne le matériel, nous maximiserons les demandes non seulement pour les nouveaux achats, mais aussi pour les secondes unités et les remplacements.

Rien de foufou là-dedans, la nouvelle console sortira certainement l’an prochain, mais Nintendo continuera à proposer des jeux sur Switch, comme avec la 3DS qui a eu droit à un semblant de fin de vie alors que la Switch était là ; prosant des sorties comme Metroid Return, Monster Hunter Stories ou encore le remake Luigi’s Mansion.