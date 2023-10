Voilà des semaines que nous n’attendons que lui, que nous ne parlons que de lui, que nous ne songeons qu’à lui ! Vêtu de sa célèbre salopette rouge particulièrement saillante, le voilà qui revient enfin pour de nouvelles aventures qui s’annoncent pleines de rebondissements et de surprises. Venez avec nous découvrir en avant-première les prémices de ce titre qui nous enchante rien qu’à l’entendre : Super Mario Bros. Wonder.

À notre arrivée sur le titre, public délibérément acquis que nous sommes, nous plongeons instantanément et avec plaisir dans le monde de Mario, dans cet univers avec la patte Nintendo si forte. L’illustration d’accueil est accompagnée par une mélodie aux sonorités classiques de la licence, particulièrement rafraîchissante. Aaah… nous sommes tellement bien…

Tout commence par le choix du nombre de joueurs. Comme nous y sommes déjà habitués, l’aventure peut se faire aussi bien en solo qu’en multi. Ce dernier est déjà tout particulièrement mis à l’honneur puisque quatre joueurs peuvent rejoindre la partie. De bonnes soirées entre amis à venir, c’est indéniable !

Le, ou les joueurs, sont alors invités à choisir leur personnage : le panel est large et permet d’endosser le héros de son choix : Mario bien entendu, Luigi, Peach, Daisy, ou encore les différents Toads et la Toadette, mais aussi un florilège de Yoshis de toutes les couleurs, ou encore Carottin. Le titre précise que les personnages de Carottin ainsi que la famille de Yoshis ne subissent pas de dégât, mais ne peuvent en revanche pas être équipés d’objets spéciaux. Une approche qui nous séduit puisque tous les joueurs peuvent dès lors se retrouver autour d’une partie : les plus expérimentés et les novices. Petits et grands seront ainsi à même de découvrir l’aventure, pourquoi pas en famille, sans complexe ! De notre côté, nous sommes restés très traditionnels puisque notre choix s’est porté sur Mario… une histoire de jeunesse qu’il est si plaisant de retrouver au fil de l’évolution de la licence !

Débutons notre aventure…

Non loin du célèbre Royaume Champignon, se trouve une contrée toute aussi adorable et pleine de charme : le Royaume des Fleurs. Invités par le prince Florian, Mario et tous ses amis sont en visite pour la toute première fois sur ces terres luxuriantes (voilà qui risque de ne pas durer…). L’instant est léger… merveilleux prétexte pour faire ses premiers pas sur le titre et rapidement comprendre les commandes principales. Les habitués retrouveront rapidement leurs marques, avec le traditionnel saut avec le bouton B (plus ou moins soutenu), la course par le bouton Y ou encore la charge au sol avec le duo B + bas. L’ambiance est détendue… quand tout à coup, l’illustre Bowser (tout de même, il a désormais une sacrée côte de popularité aussi !) surgit et vient, forcément, mettre son gros grain de sel. Ce dernier s’empare de la fleur prodige et du château du Royaume des Fleurs avec lequel il fusionne (la classe). Le voilà transformé en un être plus monstrueux qu’il ne l’était, prêt à faire le mal autour de lui. Le prince Florian demande de l’aide à la joyeuse équipe de Mario, toujours prête à rendre service : bien entendu que nous allons reprendre du service pour mettre un terme aux tumultes causés par le roi des Koopas…

Nous retrouvons le principe de la traditionnelle carte du monde, avec ses niveaux disséminés tout au long d’un parcours qui de dévoilent progressivement. Les niveaux sont présentés avec soin avec leur grade de difficulté, une petite vignette, et les bonus déjà acquis. Nous sommes séduits par la mise en scène : libre de nos mouvements, nous pouvons nous balader sur la carte afin de découvrir les niveaux et toutes les petites surprises disponibles. D’autres trajets sont tracés et permettent un accès plus rapide à tel ou tel point de la carte.

Allez, nous arrêtons de vous faire languir… et rentrons pleinement dans le vif du sujet :

HERE WE GO !

Dès les premières secondes, impossible de ne pas être immédiatement charmé par les graphismes inhérents aux stages. En effet, si la « Nintendo touch » est particulièrement visible, le déploiement visuel est remarquable, avec un bel effet de profondeur. Nous retrouvons avec délice les dizaines et dizaines de pièces d’or, mais aussi les briques à fracasser avec énergie, et désormais les petites pièces fleurs qui nous serviront de monnaie d’échange. Les déplacements sont d’une fluidité exemplaire, et rapidement, les premières rencontres arrivent : à commencer par les fleurs cancan. Bavardes (et en français !), rigolotes et toujours là où nous ne les attendons pas vraiment, elles sont les premières touches d’humour du titre. Nul doute que les animations (nombreuses au gré de vos déplacements !) séduiront les joueurs, charmés par ces petits personnages qui semblent véritablement habiter les lieux. Les ennemis ne sont pas en reste et s’animent avec tout autant de précisions et d’humour. Les goombas « bavotent », les « courseratops » (des sortes de bisons descendus des nuages) déboulent à toute allure dès qu’ils vous voient… le tout dans une parfaite ambiance bon enfant. La musique semble, notamment, tenir une place de choix dans le titre, avec des mises en scène particulières et des notes de musique par dizaines qui poussent notre petit héros toujours plus haut dans les airs.

La parure de l’éléphant a suscité bien des réactions : Mario qui se transforme soudainement pour se parer d’une grande trompe et des cuissots tous aussi ambitieux : voilà bien une drôle d’idée que nous avions hâte d’essayer ! Le costume s’obtient très facilement et peut être stocké dans la réserve dans le cas d’un doublon (tout comme le champignon pour la croissance ou encore la fleur pour les boulettes de feu). Une fois endossé, le rôle sied parfaitement à notre plombier préféré. La fluidité des déplacements n’est guère impactée, seule une légère impression de lourdeur se dégage, avec cohérence. Désormais dans la peau d’un pachyderme, la trompe se fait arme et peut venir à bout de quelques ennemis ou de blocs récalcitrants. L’eau devient un élément de choix : imprégnée dans l’appendice imposant, la voilà qui se met à jaillir un peu partout ! Ainsi, les ennemis peuvent dès lors être arrosés (à vous de découvrir les effets… ou pas !), tandis que certaines plantes délivreront quelques pièces. Soulignons à ce sujet que l’élimination à la chaîne des ennemis peut être l’occasion de gagner une vie supplémentaire : voilà qui pousse le joueur à réfléchir à quelques techniques de combos pour vaincre une ribambelle de petits monstres les uns à la suite des autres !

Si la transformation en éléphant est fun et réussie, les Yoshis et Carottin ne peuvent l’endosser. En revanche, ils se contentent de sursauter une fois percutés par les ennemis. Yoshi conserve bien entendu sa langue capable d’engloutir tout ce qui traîne ! Le changement de personnage est possible très simplement sur la carte principale et peut de fait être effectué autant que nécessaire au cours d’une partie. En revanche, impossible de le faire au sein d’un niveau (rien d’étonnant).

Graines et plantes semblent rythmer l’aventure, et tenir une place prépondérante tout au long de la partie. En effet, les niveaux parcourus ont mis en lumière le pouvoir de la fleur prodige : une fois activée, le niveau se bouleverse soudainement, délivrant une cascade de surprises. Tout s’anime alors, comme sujet à une violente et jouissive effervescence. Les tuyaux se font serpents, les ennemis partent en transe… et les pièces et autres bonus dégringolent. Avec une bonne dextérité du joueur, ce dernier parviendra alors à décrocher les graines prodiges, particulièrement utiles pour atteindre certaines zones de la carte. Grâce à elles, nous avons pu débloquer notre premier badge. Une fois porté (un seul badge à la fois), toutes sortes de compétences deviennent possibles. Citons par exemple le « parachapeau », d’une efficacité redoutable pour planer dans les airs. Le badge « saut d’escalade » permet quant à lui de sauter contre les parois afin de pouvoir atteindre d’autres plateformes auparavant inaccessibles. Le « champignon gratis » s’avère fort pratique lors de certains niveaux difficiles puisqu’il offre la possibilité d’acquérir un super champignon au début du niveau. De très nombreux badges sont à découvrir et les développeurs ont eu la belle idée de leur consacrer de petits stages spécifiques afin de permettre au joueur de parfaitement maîtriser toutes les nouvelles compétences.

La carte du monde est un florilège de découvertes. Quelques achats viennent s’intégrer avec humour : de nouveaux badges, des vies supplémentaires, et même quelques graines prodiges, ou encore des panneaux surprises : il va falloir économiser un maximum de pièces fleur pour faire toutes ces emplettes ! Nous n’avons pas encore eu l’occasion d’essayer ces dits panneaux puisqu’ils ont toute leur importance en ligne. Disposés par le joueur, ils permettent d’offrir une nouvelle chance à un autre joueur passant par là et devenu fantôme. Un bel esprit de solidarité qui pourra bientôt s’installer au sein de la communauté, notamment dans les passages les plus délicats du titre. Souvenez-vous le principe des étoiles de difficulté à l’amorce d’un stage… Les poplins viennent régulièrement proposer leur aide, et nous avons hâte d’en découvrir davantage sur leur implication tout au long de l’aventure…

Des niveaux riches en surprises, des achats, des stages dédiés aux badges… La diversité du contenu disponible semble particulièrement riche et susceptible de faire plaisir à de nombreux joueurs. Citons par exemple le stage « Cours-Carapatte » au sein duquel le joueur court, court, court, après une drôle de bestiole à l’allure de belette déjantée. Fun !

Nous n’avions guère de grandes craintes… la découverte de cette nouvelle grande aventure de Mario, tellement attendue, nous a tout particulièrement séduits et enthousiasmés. Nous ne nous attendions pas à un tel déploiement de nouveautés dans un univers 2D. Nintendo parvient une fois encore à nous surprendre, pour le plus grand bonheur des amateurs d’hier, pour le plus grand plaisir des nouveaux joueurs d’aujourd’hui. Nous avons hâte de replonger dans cette aventure pour vous délivrer toutes ses facettes et nous laisser emporter par toute la frénésie de la fleur prodige… Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir pleinement tout le potentiel de cette nouvelle aventure de notre plombier fétiche, accompagné par toute sa bande de copains ! Encore un soupçon de patience…