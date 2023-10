De retour à Chouville, le Grinch et Max s’apprêtent à s’emparer de tous les cadeaux dans cette nouvelle adaptation du célèbre conte de Noël

Paris, le 13 octobre 2023 – BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT France, Outright Games, éditeur mondial de divertissements interactifs pour toute la famille, et Dr Seuss Enterprises, société mondiale de divertissements pour enfants viennent d’annoncer la sortie du jeu Le Grinch : Les Aventures de Noël. Petits et grands pourront jouer les trouble-fêtes au cœur de la petite ville de Chouville dans cette nouvelle aventure inspirée du conte « Comment le Grinch a volé Noël ! », écrit et illustré par Docteur Seuss. Le titre est disponible dès maintenant sur Nintendo Switch en version physique et sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC en version digitale.

En solo ou à deux en mode coopératif local, les joueuses et les joueurs pourront incarner le Grinch ou Max, son fidèle compagnon à 4 pattes, déterminés à ruiner Noël et à voler les cadeaux des habitants de Chouville. Dans ce jeu de plateforme en 2D, ils devront franchir les niveaux pour collectionner des pièces de puzzle et débloquer des capacités spéciales. Déguisés en père Noël ou chevauchant leurs snowboards, ils pourront foncer dans les rues de la ville et gâcher l’esprit de Noël !

Le titre invite les joueurs à croiser les personnages du conte au cœur de trois univers colorés et festifs, la grotte du Grinch, la campagne, et Chouville, fidèles aux illustrations du Docteur Seuss. Ils devront aider le Grinch à découvrir le véritable esprit de Noël et tripler la taille de son cœur !

Publiée pour la première fois en 1957, l’histoire du Grinch a conquis le cœur de millions de familles et s’inscrit dans la longue tradition des contes de Noël. Éditée plus tôt cette année par Dr Seuss Enterprises et Random House Children’s Books, la suite de l’histoire se déroule un an après les événements du livre. De retour à Chouville, le Grinch entreprend de gagner la couronne de Noël avec le plus spectaculaire des sapins. C’est alors qu’une connaissance de longue date se charge de lui donner une précieuse leçon sur l’esprit de Noël. Depuis ses débuts, la franchise continue de battre tous les records : le hashtag #grinch cumule 9,3 milliards de vues sur TikTok, la licence a généré plus de 15 milliards d’impressions en 2022, et l’adaptation cinématographique « Le Grinch » sortie en 2018 est devenue le film de Noël le plus populaire au monde.

« C’est un honneur d’avoir travaillé avec Dr Seuss Enterprises pour transposer l’histoire bien-aimée du Grinch dans le monde du jeu vidéo », explique Stephanie Malham, directrice des opérations d’Outright Games Ltd. « Ce projet nous a permis de faire découvrir le conte enchanteur du Grinch à toute une nouvelle génération. Adapter ce grand classique de Noël dans un format interactif inédit s’est révélé être une expérience passionnante. »

« Le Grinch et son histoire figurent parmi les contes de Noël les plus appréciés du public », déclare Hernán Castillo, CTO de Casual Brothers Ltd. « L’équipe s’est efforcée de rester fidèle à l’esprit du livre tout en proposant un jeu de plateforme à défilement latéral, conçu pour offrir un maximum d’accessibilité aux fans de tout âge et de tout niveau. »

