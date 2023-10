Explorez les Northstar Islands avec Sonic et ses amis, une aventure inédite vous attend !

SEGA est fier de vous annoncer que le très attendu Sonic Superstars, réunissant Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose dans une aventure inédite, est disponible maintenant !

Explorez les Northstar Islands dans ce tout nouveau voyage, qui reprend l’action rapide et les séquences des jeux Sonic classiques. Incarnez Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, et utilisez les Emerald Powers qui offrent des manières inédites de se déplacer et d’attaquer. Parcourez des environnements magnifiques, en solo ou jusqu’à quatre joueurs, pour déjouer les plans du Dr. Eggman, de Fang et d’une nouvelle ennemie qui cherchent à transformer les animaux géants des îles en Badniks !

Sonic Superstars est désormais disponible en version physique ou digitale à partir de 59,99€ sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One et les consoles de la famille Nintendo Switch™, ainsi qu’en digital sur PC. Pour le passage de l’édition Standard à l’édition Digital Deluxe de Sonic Superstars, une extension est disponible pour 14,99€.

Fonctionnalités principales :

Un nouvel élan pour Sonic Cette aventure réinvente l’action 2D rapide en défilement horizontal des jeux Sonic dans une nouvelle formule avec des graphismes en 3D, de nouveaux pouvoirs, une nouvelle région et plus encore ! Un jeu Sonic classique comme jamais auparavant !

Incarnez vos personnages préférés Choisissez entre Sonic, Tails, Knuckles et Amy Rose, et utilisez leurs pouvoirs pour traverser les Northstar Islands et vaincre le Dr. Eggman, qui s’est associé avec Fang, un ancien adversaire.

Canalisez le pouvoir des Chaos Emeralds Les nouveaux Emerald Powers permettent de se cloner, de gravir les chutes d’eau, de changer de forme, et bien plus encore.

Partagez le fun entre amis Pour la première fois dans un jeu Sonic, toute l’histoire est jouable avec 3 autres joueurs en local.

Toujours plus de joueurs Affrontez jusqu’à sept joueurs en ligne, ou trois en local, dans un tout nouveau mini-jeu JcJ !