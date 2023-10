Leuphorie va apparaître du 20 au 22 octobre dans les raids Téracristal et octroyer des Bonbons Exp. et des Téra-Éclats à quiconque le vaincra !

Ne manquez pas cette occasion d’affronter Leuphorie ! Du 20 octobre 2023 à 00:00 UTC au 22 octobre 2023 à 23:59 UTC, des Leuphorie apparaîtront plus souvent dans les raids Téracristal 5 étoiles de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Ils posséderont divers types Téracristal, alors préparez-vous judicieusement à ces affrontements. En venant à bout de ces Leuphorie, vous pourrez remporter de merveilleuses récompenses, telles que des Téra-Éclats variés et des Bonbons Exp. supplémentaires.

Avec un peu de chance, vous pourrez même croiser un Leuphorie qui vous octroiera énormément de Téra-Éclats supplémentaires de types Téracristal variés. Vous pouvez changer le type Téracristal de vos Pokémon en apportant 50 Téra-Éclats du même type au restaurant Trésor Culinaire, à Mezclamora. Par ailleurs, si vous possédez le Charme Éclatant, vous obtiendrez ENCORE PLUS de Téra-Éclats ! Vous pouvez obtenir cet objet auprès de monsieur Jacq lorsque vous avez complété le Pokédex de Septentria dans Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 1 : Le Masque Turquoise.

Pour croiser ces Pokémon dans les raids Téracristal, vous devrez dans un premier temps télécharger les dernières Actus Poké Portail en connectant votre console Nintendo Switch à Internet ou en vous rendant dans le menu principal et en sélectionnant « Poké Portail », « Cadeaux Mystère » et « Recevoir les Actus Poké Portail ». Interagissez ensuite avec un cristal d’où émane un faisceau de lumière. Vous déclencherez ainsi un raid Téracristal au cours duquel vous affronterez un Pokémon Téracristal.

Pour multiplier vos chances d’attraper ces Pokémon euphoriques, consultez notre article plein d’astuces concernant les raids Téracristal. Vous y apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur les raids Téracristal dans la région de Paldea et vous ne raterez plus une seule occasion d’y attraper un puissant Pokémon ou d’obtenir de formidables récompenses.