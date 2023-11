L’aventure attend les joueurs… s’ils sont assez courageux ! Ils retourneront dans la jungle pour vivre une toute nouvelle aventure multijoueur dans le monde périlleux de Jumanji Paris, le 3 novembre 2023 – Outright Games, éditeur mondial de jeux vidéo pour toute la famille, en collaboration avec Sony Pictures Consumer Products, vient d’annoncer la sortie de Jumanji : Aventures Sauvages sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S et Steam. Ce tout nouveau jeu d’action-aventure situé dans le monde redoutable de la franchise Jumanji est disponible dès aujourd’hui.

Les joueurs seront invités à retourner dans la jungle et au-delà pour retrouver le joyau de Jumanji dans une aventure multijoueur hilarante et passionnante. Digne successeur du jeu à succès d’Outright Games publié en 2019, de Jumanji : Aventures Sauvages, ce titre constitue une amélioration majeure et invite les fans de la franchise à explorer des jungles impénétrables, des marais terrifiants et des volcans explosifs. Chaque zone déblocable regorge d’ennemis dangereux, d’énigmes retorses et de redoutables boss. Pour survivre à ces périls en cascade, les joueurs pourront jouer à Jumanji : Aventures Sauvagesavec leurs amis et leur famille.

Si les joueurs acceptent cette mission, ils pourront incarner les personnages emblématiques de la franchise à succès : le Dr Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin « Mouse » Finbar et le professeur Shelly Oberon. Grâce à des pouvoirs, des bonus et des objets spéciaux à débloquer, les personnages s’adaptent à chaque style de jeu. Les joueurs peuvent mener leur quête en solo ou jouer avec un maximum de 3 amis en mode coopératif local 4 joueurs pour mettre la main sur des trésors mystérieux, découvrir des salles cachées et collectionner les éléments Jumanji éparpillés aux quatre coins de la carte.

Dans Jumanji : Aventures Sauvages, chaque partie est différente car les joueurs peuvent aborder les ennemis et les environnements dans l’ordre de leur choix. La rejouabilité est ainsi maximale et ils doivent sans cesse rester sur leurs gardes.

« Nous sommes heureux de pouvoir annoncer la sortie d’un jeu Jumanji qui fera date », expliqueStephanie Malham, PDG d’Outright Games. « Nous tenons à remercier tout particulièrement notre partenaire Sony Pictures Consumer Products, sans qui nous n’aurions jamais pu donner vie à cette aventure. Jumanji est l’une des franchises cinématographiques les plus populaires au monde et son univers est parfaitement adapté au jeu vidéo. C’est pour nous un grand privilège d’avoir créé un jeu à la fois authentique et accessible aux fans de tout âge. Le précédent titre Jumanji: Le Jeu Vidéo est l’un de nos plus gros succès à ce jour et nous sommes impatients de voir l’accueil que les fans réserveront à deJumanji : Aventures Sauvages. »

Jumanji : Aventures Sauvages est disponible dès aujourd’hui sur PlayStation 4®, PlayStation 5®, Nintendo Switch™, Xbox One, Xbox X|S et Steam.