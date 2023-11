Les années se suivent et se ressemblent pour Just Dance, l’une des licences phares d’Ubisoft. Après avoir opéré une petite révolution en 2023 en « se transformant » en plateforme de jeux (les Just Dance se téléchargent sur un seul et même jeu), le plus connu des jeux de danse revient avec quarante nouvelles chansons qui plairont une nouvelle fois à toute la famille. Est-ce suffisant pour craquer sur ce nouvel opus ? C’est ce que nous allons vérifier. Just Dance 2024 Edition est disponible depuis le 24 octobre 2023 en version standard à soixante euros sur l’eShop.



Une tracklist variée et pour tous les goûts

Just Dance est de retour avec cette édition 2024. Pour ceux qui ne connaissent pas la licence d’Ubisoft, le principe est plutôt simple : à l’aide d’un de vos Joy-Con, vous devez reproduire la chorégraphie qui se déroule sur l’écran afin de réaliser le meilleur score possible. C’est un jeu très accessible à destination de toute la famille, et n’importe qui peut prendre une manette en main pour rejoindre la fête.

Comme nous l’annoncions en introduction, la licence a opéré l’année dernière une petite révolution. Le jeu se « mutualise » sur un seul logiciel et chaque nouvelle édition est désormais un nouveau DLC qui se rajoute sur la plateforme.

Ce changement est pratique pour les joueurs : tous ceux qui avaient déjà achetés l’édition 2023 auront les deux jeux au même endroit, sans avoir à switcher de logiciel.

Comme chaque année, Just Dance nous propose quarante titres qui remplissent un cahier des charges qui se ressemble année après année. Il y a les chansons récentes et populaires, les chansons de K-pop, les chansons un peu plus anciennes pour plaire à un public plus vieux, les chansons délirantes, etc.

La tracklist de cette édition 2024 est intéressante et réussit encore une fois à être très éclectique tout en restant moderne. Les nostalgiques pourront notamment s’amuser sur les pistes de Whitney Houston, Destiny’s Child ou des Pussycat Dolls alors que les plus jeunes pourront danser sur les musiques de BTS, d’Aurora ou d’Olivia Rodrigo.

Notons aussi que cette année, il n’y a aucun titre Disney et que les chansons du passé sont plus orientées rap et hip-hop que rock ou soul ce qui pourra désorienter ceux qui dansaient dans les précédentes éditions sur du Queen, Marvin Gaye ou même Kiss.

La tracklist reste cependant de qualité et même ces déçus-la pourront trouver finalement leur compte.

Des chorégraphies sympathiques bien réalisées

Les chorégraphies sont toujours de qualité et elles pourront satisfaire tous les amateurs de danse. Certaines chansons possèdent leurs versions « extrêmes » avec des défis bien plus techniques alors que d’autres possèdent des versions « fitness » parfaites pour se dépenser.

Nous regretterons juste à titre personnel que tout est presque « trop bien sous tous rapports ». Just Dance 2024 Edition coche certes toutes les cases nécessaires pour être un bon jeu, mais il manque cruellement de folie dans cette édition.

Même les chorégraphies les plus délirantes ne sont pas aussi étranges que le 4×4 de Miley Cyrus (Just Dance 2015), aussi amusantes que notre préférée Speedy Gonzales (Just Dance 2015), ou aussi épuisantes que le cultissime Rasputin (Just Dance 2). Il y a bien les titres My Name Is et Woof, mais nous avons l’impression que le curseur n’est pas poussé assez loin pour créer la parfaite soirée entre amis.

Malgré ce manque général de créativité dans les chorégraphies, le jeu reste une super expérience qui plaira avant tout aux amateurs de danse qu’au grand public. Nous avons cette crainte que le jeu, sans l’abonnement Just Dance+ (nous en parlerons un peu plus tard), finisse par être rapidement abandonné.

Mais un jeu qui manque de fun et de créativité

Les graphismes de Just Dance 2024 Edition sont excellents. Les années passent et les animations sont de plus en plus réussies chez Ubisoft. La réalisation est elle aussi soignée et nous n’avons pas vu de plans trop « mouvants » qui pouvaient perturber l’œil du joueur (hormis la chanson au château de Versailles).

Certains décors sont mêmes magnifiques. Nous pensons notamment à certains passages de la chanson d’Aurora où les jeux de lumière sont particulièrement réussis. Il suffit de retourner cinq ans auparavant pour voir le progrès dans des décors, qu’ils soient épurés ou lumineux.

Certaines chorégraphies sont même uniquement faites en animation pour le plaisir de nos yeux. Nous pensons particulièrement à cette reprise de Rapper’s Delight réalisée par Stéphane Berla (clips de M, Dionysos, co-réalisateur de Jack et la Mécanique du Cœur).

Ces chorégraphies sont sublimes mais ne sont pas très simples à jouer. Le nombre d’images par seconde ainsi que l’absence du petit logo lumineux au niveau de la main peuvent perturber le joueur. Heureusement, les chorégraphies de ces chansons sont souvent très simples à réaliser ce qui permet de garder un fun à toute épreuve.

Just Dance 2024 Edition apporte plus de personnalisations d’avatar que les années précédentes, avec un pass saisonnier qui permet de remporter des cosmétiques. Il y a aussi un compteur de calories inclus pour ceux qui veulent voir les fruits de leurs efforts en live.

Une sensation de jeu en kit

Just Dance 2024 Edition propose aussi un pass achetable mensuellement ou à l’année et qui permet de jouer à un nombre impressionnant de chansons déjà sorties dans les précédentes éditions (des nouvelles chorégraphies sont aussi rajoutées au fil du temps).

Ce pass est génial et permet une expérience ultime de Just Dance avec une tracklist inégalable et parfaite pour passer des longues soirées dansantes. Nous y retrouvons notamment le Papaoutai de la version 2015, l’excentrique PoPiPo de 2017 ou encore l’énergique Proud Mary de Just Dance 3.

Malheureusement, il donne aussi cette sensation d’acheter un jeu en kit qui ne tient pas la route sans le pass. C’est encore plus dommage pour les joueurs qui possèdent à la maison tous les Just Dance et qui doivent payer pour retrouver du contenu qu’ils ont déjà.

Le jeu n’est actuellement jouable qu’en accédant aux serveurs Ubisoft et souffre de quelques ralentissements, spécifiquement pour lancer le jeu. Ceux qui veulent emmener leur Nintendo Switch en vacances doivent quand même préparer un partage de connexion avec leur téléphone pour profiter du jeu.

Nous regrettons aussi l’absence du World Dance Floor qui est remplacé cette année par un challenge mode qui consiste à défier le score d’un joueur.

Conclusion 7.2 /10 Just Dance 2024 Edition est un jeu de très bon cru, proposant quarante chansons bien chorégraphiées et réalisées. La tracklist est variée et plaira à un très grand nombre. Malheureusement, cette édition sans grande nouveauté manque aussi de ce petit grain de folie qui faisait de Just Dance la référence en soirée. Le pass payant « Just Dance+ » est toujours aussi intéressant, ajoutant un nombre incroyable de chansons au catalogue, mais malheureusement, il donne aussi l’impression d’un jeu en kit. LES PLUS Quarante chansons très bien chorégraphiées

Une tracklist variée qui plaira au plus grand nombre Une plateforme pour tous les Just Dance LES MOINS Un jeu qui manque de créativité

Détail de la note Durée de vie / Prix 6

