Football Manager est une licence de simulation footbalistique si complète qu’elle plaît aux fans de ce sport… mais aussi aux clubs amateurs et professionnels ! Cela fait déjà quelques années que les recruteurs d’équipes parfois très fameuses utilisent la qualitative banque de données du jeu afin de trouver la prochaine pépite. Nous voilà avec Football Manager 2024 Touch, la suite de l’édition 2023, disponible depuis le 06 novembre 2023 au prix de cinquante euros sur l’eShop. Une bonne raison de se refaire le match ?

Un jeu toujours aussi complet

Football Manager est une licence de jeu qui nous permet d’être l’entraîneur de l’équipe de notre choix. Réputée pour sa banque de données colossale, elle nous permet d’être aussi bien le coach d’une équipe de National (troisième division française) que celui d’une équipe chinoise.

La version Touch est une version aménagée pour la Nintendo Switch et les mobiles, moins puissants qu’un ordinateur. Elle ne permet que de jouer trente saisons (ce qui est déjà énorme, au moins six cent heures de jeu !) et de ne sélectionner que cinq championnats jouables sur chaque carrière.

Il y a aussi beaucoup d’options qui manquent par rapport à la version PC. La psychologie des joueurs est moins poussée ainsi que les entrainements et surtout le staff technique.

Malgré tout, et comme les années précédentes, Football Manager 2024 Touch est peut-être l’un des jeux de simulation le plus complet qui existe sur la Nintendo Switch.

En tant qu’entraineur d’une équipe de football, vous avez un nombre impressionnant de tâches à réaliser afin de mener votre équipe vers le sommet.

Il y a déjà toute la partie transfert. Allez-vous plutôt constituer une équipe de jeunes qui prendront de la valeur au fil des années, et en faisant cela, allez-vous piocher dans votre centre de formation ou piller les autres clubs ? Ou bien préférez-vous recruter des vétérans en fin de contrat qui apporteront sérénité et expérience dans le club ?

Vous allez choisir votre staff (cinq membres dans la version Touch), entre l’entraîneur-adjoint qui pourra s’occuper de certaines de vos tâches et vous conseiller, le responsable recrutement, kiné, formateur jeunes ainsi que le directeur sportif. Un staff bien composé et compétent est aussi une des clés de la réussite dans ce jeu.

Vous aurez aussi à composer votre tactique. Vous pouvez aussi bien prendre des préceptes qui existent déjà dans le football comme le gegenpress ou le catenaccio et les modifier à votre guise, comme vous pouvez inventer votre propre tactique.

Une psychologie bien plus poussée

Entre le réglage de la ligne défensive, les postes de chaque joueur et leurs rôles (défenseur relanceur, défenseur stoppeur, en couverture ?), la mentalité sur le terrain, le pressing et toutes ces autres choses que nous ne citerons pour ne pas faire une liste à rallonge, le nombre de possibilités sur Football Manager 2024 Touch est toujours aussi impressionnant et appréciable.

Petite nouveauté sur cet opus, mais dorénavant nous pouvons plus facilement choisir nos tactiques lors des coups de pied arrêtés. Allons-nous laisser un ou deux joueurs en avant pour jouer un contre, allons-nous faire un corner rentrant ou sortant ? Ces nouveaux paramètres simplifient un onglet qui n’était que très peu utilisé dans les précédentes versions.

Les entrainements ont eux aussi été simplifiés et clarifiés. Il est désormais plus simple de créer des groupes d’encadrement pour que les joueurs expérimentés puissent guider les petits nouveaux.

La psychologie des joueurs a elle aussi été améliorée. Dorénavant, vos joueurs occupent une place plus ou moins importante dans votre vestiaire qui influera sur le fonctionnement de votre groupe. Vos joueurs le prendront mal si vous décidez d’écarter ou de vendre un leader dans le vestiaire.

Vous devez aussi choisir des préceptes de jeux qui définissent votre équipe et votre style de management. Allez-vous être des perfectionnistes, travaillant sans relâche ou alors un groupe soudé et solidaire ?

Vos joueurs adhéreront plus ou moins à vos principes de jeux en fonction de leur personnalité mais aussi de vos résultats. Plus un joueur adhérera à vos principes, plus il sera prêt à négocier un nouveau contrat.

La possibilité de reprendre la carrière de la précédente version !

Cette version de Football Manager 2024 Touch apporte aussi des changements mineurs, comme l’arrivée de l’Arabie Saoudite dans le marché des transferts, un système repensé des demandes aux dirigeants, plus d’options de dialogue avant un match clé, le fait que les joueurs sont automatiquement intéressés pour rejoindre votre équipe quand vous gagnez le trophée du meilleur entraîneur, et encore d’autres petits éléments.

Les jours de match ont été améliorés et sont beaucoup plus beaux et (un peu) plus réalistes maintenant.

Cependant, le vrai changement cette année vient de la continuité : pour la première fois pour la licence, et peut-être pour la première fois dans un jeu de sport, il est possible de continuer sa carrière entamée sur Football Manager 2023 Touch sur la version 2024 !

C’est peut-être un détail pour les néophytes, mais pour les vieux briscards comme nous sommes, quel plaisir de pouvoir continuer notre carrière là où nous nous sommes arrêtés ! Nous espérons que le pas que vient de prendre Sports Interactive inspirera tous les autres développeurs à l’avenir.

Mais pas assez de nouveautés pour justifier un achat

Malgré ça, il faut le dire, si Football Manager 2024 Touch reste une référence et le meilleur jeu de simulation footballistique existant sur console (et le seul ?), les changements cette année sont certes intéressants, utiles mais peu nombreux et ne justifient pas de payer cinquante euros pour cette nouvelle monture.

Certains bugs ne sont pas réglés malgré les années, et c’est problématique de voir qu’il est impossible de recruter un entraineur U20 en sélection après quelques années. Il est frustrant de voir que certains bugs de confort ont la dent dure sur Football Manager.

Pour ceux qui veulent découvrir Football Manager, cet opus sur la Nintendo Switch est complet, accessible, et en plus entièrement tactile. Il est rare de trouver un jeu de simulation aussi bien pensé pour cette console. Il vaut largement ses cinquante euros.

En revanche, ceux qui ont l’opus 2022 ou 2023 ne trouveront pas l’intérêt d’un tel investissement. Les changements sont finalement trop peu nombreux pour justifier de racheter une nouvelle version.

Les graphismes ne sont toujours pas la priorité de ce genre de jeux. L’interface est plus claire, les options sont plus lisibles, même si les jours de match ne sont toujours pas très beaux. Le son est vraiment ce qui est anecdotique dans ce genre de jeux. À vrai dire, il n’y en a même pas, hormis pendant les matchs.

Conclusion 8 /10 Football Manager 2024 Touch reste la référence de simulation footballistique sur la Nintendo Switch, avec un contenu massif et des changements peu nombreux mais bien sentis. Le jeu est parfait pour les néophytes désirant découvrir la licence. En revanche, les gens qui possèdent les anciennes versions ne trouveront pas les changements suffisants pour dépenser cinquante euros. LES PLUS Football Manager 2024 Touch est toujours la référence de la simulation footballistique

