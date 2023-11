La dernière ligne droite des DLC de Mario Kart 8 Deluxe s’ouvre aux joueurs (qui ont su faire preuve d’une grande patience !) : en route pour l’ultime vague de circuits et de surprises ! Nos avons hâte de remettre les gaz ! Cette note finale sera t-elle aussi savoureuse que les précédentes ? Quels circuits seront à l’honneur cette fois-ci ? Et question subsidiaire : Peach va t-elle enfin trébucher sur votre peau de banane nonchalamment déposée dans ce virage étroit ? C’est le moment de prendre le digestif de ce repas gargantuesque consacré à notre bien-aimé Mario Kart 8 Deluxe.

Nous sommes désormais habitués : deux nouvelles coupes s’offrent aux joueurs avec l’arrivée de l’ultime vague. Pour combler toujours plus les amoureux de la licence (et diantre ce qu’ils sont nombreux !), cette nouvelle déferlante propose en sus non pas un, ni deux, ni trois, mais quatre (!) pilotes supplémentaires qui viennent compléter l’épaisse liste des protagonistes d’ores et déjà en passe de prendre le prochain départ. Sans grande surprise, mais néanmoins avec plaisir, nous pouvons désormais choisir Diddy Kong sur la ligne de départ. Funky Kong fait aussi partie des heureux élus et Pauline (bien plus insolite !), l’élégante et jadis dame en détresse, rejoint à son tour le peloton. Vient enfin la petite Peachette, qui ressemble tout de même sacrément à Peach : les amateurs seront ravis de pouvoir endosser ce rôle avec sa petite mais super couronne ! Quel nouveau participant choisirez-vous ? S’il n’était pourtant pas notre premier choix, nous devons reconnaître avoir apprécié les petites facéties de Funky Kong une fois en piste. La moto paraît juste ridiculeusement petite face à l’immensité du personnage, et sa gestuelle est des plus rigolotes. Très Funky ce singe !

Sans plus attendre, faites chauffer les moteurs, et embarquons pour les deux nouvelles coupes : la coupe gland (alors… n’y avait t-il pas un autre symbole que celui-là…?), suivie par la coupe à épines. On the Road again !!!

Menu Mario Kart : faîtes entrer les digestifs !

Coupe Gland :

Roma romantica (Tour)

Notre voyage débute à Rome, la magistrale capitale italienne. Le parcours s’effectue de nuit : c’est dès lors un véritable plaisir de s’élancer au travers des célèbres décors du pays à la botte, tous plus ou moins éclairés, mais toujours avec beaucoup de finesse. Les jeux de lumière y sont en effet particulièrement réussis et nous avons pris plaisir à déambuler dans les rues, dans de sombres passages, dans un jardin, le tout ponctué par un dédale d’escaliers, parsemés bien entendu de quelques surprises. Les escapades dans les grandes villes du monde sont globalement toujours très réussies, avec des symboles et des emblèmes typiques toujours bien respectés. Rome ne fait pas exception à la règle. La 6ème vague débute fort bien !

Montagne DK (GCN)

Poursuivons notre découverte par la Montagne DK. Tandis que nous avons fait le choix de sélectionner Diddy Kong pour ce circuit, quel plaisir de le ramener sur ses terres : ce dernier va dans un premier temps transformer son véhicule en un courageux boulet de canon, par l’intermédiaire d’un puissant tonneau DK (les fameux !). L’arrivée se tient tout en haut d’un volcan, recouvert avec élégance de cendre sur laquelle nous dévalons à vive allure. Quelques tonneaux DK parsèment le parcours : nous aurions apprécié qu’ils soient synonymes de bonus, que nenni. Un pont mobile, véritable pont de singe (ah!), vient clôturer le parcours, hop encore une belle réalisation !

Circuit Daisy (Wii)

En route désormais pour le Circuit Daisy. Nous sommes rapidement enquiquinés par une visibilité passablement désagréable dès le début du parcours : les routes pavées, les cônes de signalisation et les bâtisses sensiblement de la même couleur : le résultat n’est pas incroyable à l’œil ! Un parcours qui nous semble par ailleurs assez limité, aussi bien dans son tracé pas bien fun que dans sa réalisation générale. Quelques accélérations viennent redonner un peu de pep’s en fin de course, mais ils ne suffisent pas pour insuffler une véritable saveur au circuit, pas plus que la jolie fontaine « Daisyienne » qui trône dès les premiers mètres parcourus… Moui, voilà un choix de parcours auquel nous n’adhérons pas !

Ruines Plante Piranha

La coupe gland (vraiment ça nous fait un peu bizarre !) s’achève sur les Ruines Plante Piranha. Circuit inédit, ce dernier se joue majoritairement dans l’eau et se distingue d’un tour à l’autre. Le joueur est amené à s’enfoncer de plus en plus profondément dans les ruines, avec de belles impressions de plongeons PLOOUUFF. Sans être particulièrement original, la réalisation du circuit n’en reste pas moins réussie, avec une véritable impression de ruines à découvrir.

Oups. C’est déjà l’heure des résultats !

Vite, avec impatience, nous enchaînons aussitôt sur la toute dernière coupe…

Coupe à épines :

Méandres madrilènes (Tour)

Nous faisons cette fois-ci escale sur les Méandres madrilènes. La ville se déploie à nouveau avec beaucoup de décors vivants, la grande place agréable et animée, la galerie d’Art, quelques jets d’eau dans lesquels batifoler à toute vitesse et… une petite surprise à découvrir pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore le parcours. Il va y avoir du sport ! Nous vous laissons le plaisir de la découverte…

Monde glacé d’Harmonie (3DS)

Après avoir transpiré à Madrid, le Monde glacé d’Harmonie vient nous rafraîchir. Ça glisse, ça glisse, ça glisse… nous aurions apprécié nous transformer en bobsleigh ici, surtout lors des premiers mètres du circuit ! S’il laisse une place de choix au monde de la glace et ne présente pas de défaut majeur de réalisation, ce parcours, tout comme celui de Daisy, ne nous a guère enthousiasmés. La « hype » de Mario Kart fonctionne toujours, mais nous restons pour la seconde fois de cette vague, un peu dubitatifs sur le choix du circuit. Un avis assez personnel, nous en convenons.

Château de Bower 3 (SNES)

Le château de Bowser 3 : en voilà une bien belle retrouvaille ! Contrairement au parcours précédent, celui-ci ne manque pas de punch, et c’est avec une grande vélocité que nous déambulons à travers les multiples boules de feu qui jaillissent tout autour de nous. Le circuit est précis, jouissif, doté de quelques surprises et d’une musique piquante qui parfait l’effervescence du terrain. Ah, là, d’accord ! Quel pied (au plancher) !

Route Arc-En-Ciel (Wii)

Enfin, et pour terminer cette série remarquable de circuits mis en exergue depuis plusieurs mois, la célèbre Route Arc-En-Ciel de Wii fait partie de la liste des circuits disponibles. Vous la connaissez bien… et vous allez bien vite reprendre vos marques dessus ! C’est une découverte ? Prenez garde à la descente, une vilaine chute est si vite arrivée ! Les accélérations sont nombreuses, cette route arc-en-ciel va vous en faire voir de toutes les couleurs !

Que penser de cette toute dernière vague…? Difficile de ternir un titre que nous affectionnons tant… il est toujours et plus que jamais particulièrement jouissif de jouer à MK8, l’opulence de circuits est désormais bel et bien présente. Cette dernière vague n’est guère notre favorite, mais elle compte néanmoins quelques circuits remarquables avec de belles surprises et des pilotes plutôt funs à balader à travers le monde. Quelque soit l’appréciation du choix des circuits, impossible de ne pas féliciter l’excellente réalisation générale des parcours, avec des graphismes le plus souvent de toute beauté et illuminant gaiement tous les environnements parcourus. Nous avons pris un très grand plaisir à découvrir ce copieux contenu, ce copieux menu !, égrainer au fil des mois, permettant ainsi de savourer chaque vague et son lot de découvertes bouchée par bouchée.

Après toutes ces extravagances sur MK8, sommes-nous désormais en droit d’attendre un tout nouvel opus…? C’est tout du moins tout ce que nous espérons… en attendant, nous avons largement de quoi parfaire notre conduite sur ce très complet MK8 !