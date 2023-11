Level-5 organisera un événement Level-5 Vision 2023 II le 29 novembre 2023.

Level-5 Vision 2023 II présentera les dernières nouveautés de la société, y compris les dates de sortie. Attendez-vous à découvrir Deca Police, Fantasy Life i : The Girl Who Steals Time, Inazuma Eleven : Victory Road et Megaton Musashi Wired.

Professor Layton and the New World of Steam pourrait également faire son apparition.