« Je m’appelle Naruto Uzumaki et un jour je deviendrai Hokage ! » Voilà une réplique que les amateurs de Shonen doivent connaitre… En effet, depuis 1999, le jeune aspirant ninja de Konoha n’a eu de cesse de le répéter, tout du moins jusqu’en Novembre 2014 où – spoiler alert – Il est enfin devenu Hokage. Voilà donc qu’après 4 Opus de la série Ultimate Ninja Storm, un nouvel opus, devant faire le lien entre les aventures de Naruto et son fils Boruto, va faire déferler des jutsus sur la console hybride de Nintendo. Allez, prenez votre plus beau kimono, on va se faire un plat de nouilles chez Ichiraku !

Je m’appelle Naruto Uzumaki et un jour je deviendrai Hokage

Mine de rien, ce NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS est le 7ème volet de la saga Ultimate Ninja Storm. La série de jeux vidéo existe en effet depuis 2008 et a toujours cherché son inspiration dans l’animé (logique). Les équipes de CyberConnect ont d’ailleurs toujours livré des adaptations de qualité, proposant de revivre des affrontements dantesques (via des QTE), faisant d’ailleurs un peu office de marque de fabrique de la série. Alors que le précédent volet apportait un point final à l’adaptation de l’histoire de Naruto en nous proposant de revivre la deuxième partie de la quatrième guerre Ninja, et un petit avant-goût de celle de Boruto (avec l’adaptation du film Naruto The last), ce nouvel opus nous propose – rien de moins – que de revivre l’intégralité des aventures de Naruto, et ce depuis le début (rien que ça !).

En réalité, le jeu est découpé en deux parties : Un mode Histoire en 8 chapitres permettant de revivre tous les arcs de Naruto, en commençant par l’entrainement Genin (la rencontre avec Zabuza, le combat contre Gaara, etc…), la partie « à la poursuite de Sasuke », l’avènement du nouvel âge (avec le début de la partie Shippuden de l’animé, l’émergence de l’Akatsuki avec l’affrontement contre Pain, le sommet des 5 Kage (et le début de la vengeance de Sasuke), puis la quatrième grand guerre ninjas (décomposée en 2 parties : la guerre puis l’affrontement avec Juubi), et pour finir, le combat final (avec Kaguya et bien évidemment l’affrontement entre Sasuke et Naruto) ! Les amateurs constateront que rien n’a été oublié (et que les QTE propres à certaines séquences sont toujours de la partie).

La seconde partie est plus originale, il s’agit justement du mode « Histoire Spéciale », qui nous permet d’incarner cette fois Boruto, le fils de Naruto, dans une histoire originale, faisant intervenir une nouvelle menace et des personnages inédits (que ce soit dans le manga ou l’animé). Cette histoire en 7 chapitres fera intervenir les personnages de l’univers de Boruto (ce qui inclut de fait ceux de Naruto), mais ici c’est Boruto le personnage principal. Une mystérieuse organisation, connue sous le nom de Zero, est dirigée par un mystérieux Merz. Ce dernier est un ancien disciple de Pain, dont il souhaite reprendre la suite pour mettre fin au monde des ninjas ! Autour de cette histoire se greffe la sortie d’un mystérieux jeu « Ninja Heroes » qui permet à Boruto et ses amis d’évoluer dans un Konoha virtuel et de prendre pour avatar le ninja de leur choix… Une pirouette scénaristique qui permettra de revivre – encore une fois – les aventures de… Naruto ! (Même si Boruto a quand même sa place dans l’histoire qui lui est dédiée).

Je m’appelle Boruto Uzumaki et ceci est mon histoire

Naruto Cross Boruto est donc un jeu de baston, teinté d’un mode histoire avec des QTE ! Sans trop de surprise, le jeu reprend l’ensemble des éléments des précédents volets et tente d’en rajouter quelques nouveaux : en l’occurrence, dès le début du jeu, vous pouvez choisir entre des contrôles simples ou normaux ! Les contrôles normaux n’ayant pas vraiment évolués, nous avons donc tenté l’aventure avec les contrôles simples – oui ceux pour les n00bs -, sachant que de base les contrôles normaux de la série Ultimate Ninja Storm ne sont pas très compliqués. Cette version simplifiée permet de réduire l’usure des boutons à une seule touche : le bouton A ! En effet, il suffit de marteler cette touche et parfois une direction pour enchainer des combos de folie visuellement. La différence étant qu’en normal, il est parfois nécessaire d’enchainer avec d’autres boutons pour sortir les combos. D’apparence simple, ce nouveau mode demande quand même un petit temps d’adaptation pour sortir les enchainements que l’on souhaite et oblige à revoir sa façon de jouer (en simplifiant effectivement les affrontements). Cela dit, ces nouveaux contrôles permettent aux débutants – ou aux non-initiés – de profiter rapidement du jeu en ayant l’impression d’être super balèzes !

Avec le mode simple, la ruée de chakra est simplifiée, tout comme le rechargement de chakra qui est désormais automatique lorsqu’on laisse notre personnage immobile. Il est également plus simple de sortir la technique secrète (accompagné d’une animation qui enflamme votre écran), en pressant sur Zr+X. Avouez que c’est facile ! Néanmoins, il faudra toujours placer votre technique au bon moment, car vous n’êtes pas à l’abri d’être contré par l’ennemi ! Ben oui, car réussir à sortir une technique ne veut pas forcément dire qu’elle va toucher… Mais au moins, nous sommes moins frustrés de rater un gros coup après avoir pressé deux boutons, plutôt que d’avoir échoué après galérer à sortir un enchainement de touches.

Au niveau des nouveautés également, il n’est plus possible de lancer des kunais chargés de chakra… par contre les parchemins et les pièges (qui se s’activent avec les boutons haut, bas, gauche, droite), sont désormais en quantité illimité. Ils doivent juste être rechargés après usage.

Pour le reste, vous serez en terrain connu si vous avez fait les autres jeux, mais nous vous faisons un petit rappel pour les nouveaux ! Pour certains combats du mode histoire, ou lors des duels, vous serez amenés à vous faire une petite équipe de trois personnages qui se partagent la même barre de vie. Vous pourrez alors invoquer ces alliés durant les combats (via L et R) ou encore carrément permuter et choisir un de vos alliés en personnage principal durant les combats (avec le joycon gauche). Si certains personnages partagent des liens (par exemple, Naruto, Sasuke et Sakura), vous pourrez déclencher une attaque spéciale en trio, avec une animation spécifique. De ce point de vue là, le jeu propose un grand nombre de possibilités et surtout… de personnages !

Rasengan !

En effet, le jeu propose un roster très impressionnant de 130 personnages ! Alors oui, dans le lot, on retrouve 8 fois Naruto, mais à des périodes majeures de sa vie (et avec des capacités un chouïa différentes). Il en est de même pour des personnages comme Sasuke ou Boruto… Mais il est également possible d’incarner plusieurs versions de Kiba ou encore de Shikamaru, sans compter les nouveaux venus issus de Boruto, comme Kawaki ou encore les dangereux membres de l’organisation Kara, menée par le puissant Jigen et composée de Boro et Delta, sans oublier le mystérieux Koji Kashin !

Il y a franchement de quoi faire et c’est à ce jour la compilation la plus complète au niveau des personnages jouables… Sachant qu’au moins 5 DLC sont prévus, il y a fort à parier que d’autres personnages issus de la série Boruto (comme Code ou Daemon par exemple) devraient gonfler la liste des combattants.

Outre ces nombreux personnages, vous avez également la possibilité de débloquer énormément de contenu pour « habiller » vos personnages : Ces accessoires s’avèreront utiles pour personnaliser votre personnage fétiche dans les affrontements en ligne (et ainsi le différencier de celui des autres). Il y a 3633 items à débloquer, autant dire qu’il vous faudra plusieurs heures pour tous les collecter… ! Pour revenir au combat en ligne, nous n’avons malheureusement pas pu le tester, faute d’avoir trouvé des adversaires, mais il y a fort à parier que cela changera une fois que le jeu sera disponible pour tous les ninjas. Au niveau des modes de combat, vous avez donc la possibilité de jouer des combats en VS hors ligne, mais aussi des tournois pour lesquels il est possible d’ajouter une option « imprévisible » qui permet d’ajouter certaines conditions aux combats (Les personnages soutiens causent plus de dégâts, les deux joueurs peuvent plus facilement briser la garde, etc…). Un petit plus sympa qui permettra de pimenter un peu les parties.

Chidori ! Les mille Oiseaux !

Vous l’aurez compris en arrivant jusque-là : le menu proposé par le jeu est franchement copieux – autant qu’un repas pris chez Ichiraku -, Naruto X Boruto ratisse vraiment large et propose techniquement un rendu toujours aussi propre. On pourra néanmoins lui faire les mêmes reproches que pour les volets précédents : quand il y a du Biju et plusieurs personnages lançant des attaques à l’écran, ça ralentit un peu ! Par chance, ces passages sont assez rares et dans l’ensemble, on prend toujours autant de plaisir à balancer des jutsus dantesques et à se farcir les QTE – si si, ils sont toujours aussi classes.

Là où c’est moins classe par contre, c’est dans la façon dont sont racontées les aventures de Naruto… En lieu et place de séquence animées avec le moteur du jeu, on assiste à des successions d’images façon diaporama, mais tout de même commentées. On regrette par contre que la qualité de certaines de ces images ne soit pas terrible (certaines ayant des contours un peu flous, avec un crénelage). La bonne nouvelle par contre, c’est que les voix originales en Japonais sont sélectionnables ! Logiquement, les voix françaises devraient également être de la partie, mais n’étaient pas encore disponibles dans la version que nous avons testée. Elles arriveront certainement avec le patch Day One du jeu (sachant que les comédiens de doublage français sont bien crédités dans le jeu).

L’histoire spéciale avec Boruto propose par contre des séquences animées avec le moteur du jeu, le rendu est plutôt joli – à l’image du reste – mais nous sommes restés un peu surpris par le déroulement de l’aventure. En effet, certains passages nous mettant dans la peau de Naruto (à travers Boruto) sont un peu redondants, dans la mesure où ils reprennent les affrontements majeurs de Naruto (que l’on retrouve aussi dans la partie histoire classique). En lieu et place de cette histoire inédite, on aurait préféré une adaptation des aventures de Boruto (au moins jusqu’à la fin de l’arc Jigen / Isshiki Otsutsuki), histoire de boucler la boucle… Mais il y a des chances, comme on le disait plus haut, que cela soit possible avec le contenu supplémentaire. Dans l’ensemble et sans vous en dire trop sur l’histoire, sachez que le méchant n’est au final pas très intéressant et finalement peu creusé au niveau de ses motivations, contrairement à ceux que l’on rencontre habituellement dans l’univers de Naruto/Boruto). Ce n’est toutefois pas le cas de certains personnages secondaires qui sont beaucoup mieux écrits… mais nous vous laisserons le soin de les découvrir !

Dans un souci de complétude, ce nouvel épisode propose également une encyclopédie Naruto (avec des personnages de Boruto aussi), qui reprend des informations et des illustrations propres à chacun des héros et « méchants » que Naruto et Boruto ont rencontrés au fil de leurs aventures. Forte de 549 pages (dont pas mal sont à débloquer), cette encyclopédie est une véritable mine d’information, qui devrait ravir les novices – et que les connaisseurs de la série feuillèteront plus pour les illustrations. Il y a énormément de choses à débloquer, ce qui poussera les plus complètistes à enchainer les combats pour espérer tout débloquer !

Conclusion 8 /10 Très complet, ce nouvel opus vaut surtout par son roster de 130 personnages (auxquels vont certainement se rajouter d’autres via les DLC déjà annoncés), son encyclopédie et les nombreux objets à débloquer. On regrette par contre que la partie sur l’histoire de Boruto ne soit finalement pas couverte… Peut-être dans les DLC. En tout cas, ce Naruto X Boruto est un très bon cru. Néanmoins, il est à réserver en priorité aux fans de la série et à ceux qui n’ont jamais mis la main sur un jeu de la collection des Ultimate Ninja Storm. Mais il se pose comme LE jeu de référence, couvrant l’intégralité des aventures du jeune Ninja de Konoha ! LES PLUS Toujours aussi joli.

Toujours aussi joli. Couvre l’intégralité de l’histoire de Naruto.

Couvre l’intégralité de l’histoire de Naruto. Le roster de personnages le plus complet.

Le roster de personnages le plus complet. Le mode de contrôle simple pour les débutants.

Le mode de contrôle simple pour les débutants. Les voix japonaises.

Les voix japonaises. Les combats en QTE.

Les combats en QTE. Quelques personnages secondaires de l’histoire originale bien écrits.

Quelques personnages secondaires de l’histoire originale bien écrits. L’encyclopédie Naruto/Boruto LES MOINS L’histoire classique est racontée façon PowerPoint.

L’histoire classique est racontée façon PowerPoint. L’histoire spéciale de Boruto est un chouïa long à démarrer.

L’histoire spéciale de Boruto est un chouïa long à démarrer. Certains passages de l’histoire spéciale de Boruto sont redondants avec le mode histoire « classique ».

Certains passages de l’histoire spéciale de Boruto sont redondants avec le mode histoire « classique ». Quelques ralentissements quand il y a beaucoup de choses à l’écran.

Quelques ralentissements quand il y a beaucoup de choses à l’écran. Pas de monde ouvert.

Pas de monde ouvert. Un méchant pour l’histoire originale pas forcément intéressant. Détail de la note Graphismes 0

Maniabilité 0

Bande Son 0

Histoire scénario spécial Boruto 0

Durée de vie 0