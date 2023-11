Le 16 novembre 2023. Le groupe The Pokémon Company International a annoncé la sortie d’une nouvelle extension spéciale du célèbre Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), Écarlate et Violet – Destinées de Paldea, qui sera disponible le 26 janvier 2024 dans les magasins participants du monde entier.

Puisant son inspiration auprès des extensions très appréciées Destinées Occultes et Destinées Radieuses, l’extension Écarlate et Violet – Destinées de Paldea marque le retour des Pokémon chromatiques dans le JCC Pokémon, avec notamment des Pokémon de la région de Paldea. Les Dresseurs et Dresseuses peuvent collectionner plus de 130 Pokémon chromatiques et combattre à leurs côtés, dont Pikachu chromatique, Malvalame chromatique, Forgelina chromatique, Oyacata chromatique, Nigirigon chromatique et d’autres encore. De plus, l’extension introduit des Pokémon-ex Téracristal chromatiques, notamment Dracaufeu, Foretress et Cléopsytra, ainsi que des Pokémon-ex Temps passé et Temps futur.

Certains Pokémon chromatiques d’Écarlate et Violet – Destinées de Paldea seront représentés sur des cartes entièrement illustrées au style unique. Ce sera l’occasion de découvrir ces Pokémon chromatiques particulièrement appréciés des fans sous un nouvel angle. De plus, certains Pokémon-ex apparaîtront sur des cartes « hyper rare », et se verront dotées d’un nouvel effet unique de brillance en relief.

Les cartes les plus remarquables de l’extension sont :

11 Pokémon-ex chromatiques

7 Pokémon-ex et 3 Pokémon-ex Téracristal

3 cartes « illustration rare » de Pokémon chromatiques

8 cartes « illustration spéciale rare » de Pokémon-ex chromatiques ou de cartes Supporter

6 Pokémon-ex « hyper rare »

Les cartes Écarlate et Violet – Destinées de Paldea seront disponibles dans les produits qui suivent :

Coffret Dresseur d’élite Écarlate et Violet – Destinées de Paldea (disponible le 26 janvier 2024) contenant 9 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea, une carte promo de Mimiqui « illustration rare chromatique » et de nombreux accessoires de jeu.

contenant 9 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea, une carte promo de Mimiqui « illustration rare chromatique » et de nombreux accessoires de jeu. Collection autocollant réajustable Écarlate et Violet – Destinées de Paldea (disponible le 26 janvier 2024) contenant 3 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea, une carte promo chromatique à l’effigie de Pâtachiot, Grondogue ou Toutombe et un autocollant grand format correspondant pour personnaliser des ordinateurs portables, des tablettes et autres appareils électroniques.

contenant 3 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea, une carte promo chromatique à l’effigie de Pâtachiot, Grondogue ou Toutombe et un autocollant grand format correspondant pour personnaliser des ordinateurs portables, des tablettes et autres appareils électroniques. Mini-boîte Écarlate et Violet – Destinées de Paldea (disponible le 9 février 2024) contenant 2 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea, une page d’autocollants et une carte artistique assortie à la boîte avec Famignol, Olivini, Forgerette, Dofin ou Flamenroule.

contenant 2 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea, une page d’autocollants et une carte artistique assortie à la boîte avec Famignol, Olivini, Forgerette, Dofin ou Flamenroule. Boîte Écarlate et Violet – Destinées de Paldea (disponible le 9 février 2024) contenant 4 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea et une carte promo à l’effigie d’un Pokémon-ex chromatique comme Dracaufeu-ex Téracristal, Fort-Ivoire-ex ou Roue-de-Fer-ex.

contenant 4 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea et une carte promo à l’effigie d’un Pokémon-ex chromatique comme Dracaufeu-ex Téracristal, Fort-Ivoire-ex ou Roue-de-Fer-ex. Collection Premium Écarlate et Violet – Destinées de Paldea (disponible le 9 février 2024) contenant 8 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea, 2 cartes promo chromatiques, une carte promo Pokémon-ex chromatique à l’effigie de Miascarade-ex, Flâmigator-ex ou Palmaval-ex, une carte grand format à l’effigie du Pokémon-ex chromatique correspondant, ainsi qu’un présentoir pour trois cartes.

contenant 8 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea, 2 cartes promo chromatiques, une carte promo Pokémon-ex chromatique à l’effigie de Miascarade-ex, Flâmigator-ex ou Palmaval-ex, une carte grand format à l’effigie du Pokémon-ex chromatique correspondant, ainsi qu’un présentoir pour trois cartes. Lot de boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea (disponible le 23 février 2024) contenant 6 boosters Écarlate et Violet – Destinées de Paldea.

Avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec Écarlate et Violet – Destinées de Paldea en version numérique via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows le 25 janvier 2023. L’extension sera disponible dans la Boutique en jeu, où les joueurs et joueuses pourront échanger des Cristaux, gagnés en terminant des quêtes quotidiennes, contre de nombreux produits Écarlate et Violet – Destinées de Paldea.