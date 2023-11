Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 6 au 12 novembre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Top Software :

01./01. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 65.017 / 975.276 (-40%)

02./00. [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name <ADV> (Sega) {2023.11.09} (¥5.400) – 63.319 / NEW

03./00. [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name <ADV> (Sega) {2023.11.09} (¥5.400) – 60.134 / NEW

04./00. [PS5] Call of Duty: Modern Warfare III <ACT> (Kadokawa Games) {2023.11.10} (¥8.909) – 22.132 / NEW

05./03. [NSW] WarioWare: Move It! <ETC> (Nintendo) {2023.11.03} (¥4.980) – 13.340 / 42.924 (-55%)

06./00. [PS4] Call of Duty: Modern Warfare III <ACT> (Kadokawa Games) {2023.11.10} (¥8.909) – 8.962 / NEW

07./02. [NSW] Fashion Dreamer <ETC> (Marvelous) {2023.11.02} (¥5.980) – 8.166 / 39.050 (-74%)

08./07. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 7.511 / 948.207 (-26%)

09./05. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 7.186 / 7.573.156 (-55%)

10./08. [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch <TBL> (Takara Tomy) {2023.10.06} (¥6.000) – 5.913 / 77.301 (-26%)

Top Hardware :

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 # | 107.953 | 1.217 | 28.716 | 2.252.950 | 885.304 | 4.630.339 | | NSW # | 65.783 | 93.252 | 97.542 | 3.490.030 | 3.830.697 | 31.214.077 | | XBS # | 2.578 | 4.737 | 748 | 129.117 | 250.874 | 527.512 | | PS4 # | 1.330 | 1.306 | 138 | 63.985 | 1.117 | 9.481.752 | | 3DS # | 23 | 24 | 32 | 2.894 | 9.889 | 24.600.791 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 177.667 | 100.536 | 127.176 | 5.938.976 | 4.977.881 | 71.647.076 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 86.869 | 1.090 | 25.665 | 1.959.246 | 792.577 | 4.019.191 | | PS5DE | 21.084 | 127 | 3.051 | 293.704 | 92.727 | 611.148 | | XBS X | 1.996 | 2.332 | 261 | 61.815 | 93.976 | 234.226 | | XBS S | 582 | 2.405 | 487 | 67.302 | 156.898 | 293.286 | |NSWOLED| 44.217 | 58.932 | 58.171 | 2.469.102 | 2.209.106 | 6.041.114 | | NSW L | 13.846 | 23.627 | 25.050 | 468.189 | 519.313 | 5.571.883 | | NSW | 7.720 | 10.693 | 14.321 | 552.739 | 1.102.278 | 19.601.080 | | PS4 | 1.330 | 1.306 | 138 | 63.985 | 1.117 | 7.906.029 | |n-2DSLL| 23 | 24 | 32 | 2.894 | 9.889 | 1.205.846 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+