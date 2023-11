L’Entertainment Software Rating Board vient d’évaluer un nouveau jeu Felix the Cat.

Le jeu devrait débarquer sur la Nintendo Switch et d’autres plateformes et a reçu la note E de la part du comité d’évaluation américain. Le seul jeu Felix the Cat a été lancé à l’origine sur la Nintendo Entertainment System et a été développé par Hudson Soft et publié par Konami.

Konami propose de nombreuses sorties depuis l’ère Nintendo Switch. La société a déjà sorti Arcade Classics Anniversary Collection, Contra Anniversary Collection, Castlevania Anniversary Collection, Castlevania Advance Collection et Teenage Mutant Ninja Turtles : The Cowabunga Collection. La Switch a également reçu récemment Metal Gear Solid : Master Collection Vol. 1.

Le jeu Felix the Cat est décrit comme « une collection de jeux d’action dans lesquels les joueurs aident Felix à sauver sa petite amie d’un professeur maléfique. Les joueurs traversent des environnements pixellisés en 2D tout en utilisant des gadgets et des véhicules (par exemple, un gant de frappe, un tank, un sous-marin) pour vaincre de petites créatures caricaturales. Les ennemis tombent généralement de l’écran lorsqu’ils sont touchés ; certains affrontements avec les boss sont illustrés par des attaques au pistolet fantaisistes, des bombes cartoonesques et de légères explosions ».

Felix the Cat est un personnage de dessin animé emblématique créé par l’animateur Otto Messmer. Felix the Cat a été créé par Pat Sullivan et Otto Messmer. Le personnage a fait sa première apparition dans un court métrage intitulé « Feline Follies » le 9 novembre 1919. Il a été l’un des premiers personnages de dessins animés à acquérir une renommée mondiale.

Dans les années 1920, Felix the Cat était extrêmement populaire et est devenu un symbole de la culture populaire de l’époque. Il a été l’un des premiers personnages de dessins animés à être utilisé à des fins commerciales et a été présent sur divers produits dérivés. Felix the Cat est apparu dans une série de courts métrages d’animation au cours des années 1920 et 1930. Ces films étaient souvent diffusés dans les cinémas avant le long métrage principal.

Bien que Felix ait connu un déclin de popularité dans les années 1930, le personnage a été relancé avec succès à la télévision dans les années 1950. Il est également apparu dans des bandes dessinées et a continué à être un personnage reconnaissable. Les droits d’auteur de Felix the Cat ont été l’objet de litiges au fil des ans. En 2014, la plupart des droits du personnage ont été confirmés comme étant dans le domaine public aux États-Unis en raison de l’expiration des droits d’auteur.

