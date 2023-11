Humble Games et Bontemps Games avaient initialement annoncé que While the Iron’s Hot arriverait sur Nintendo Switch le 9 novembre 2023.Vous l’avez remarqué, cette date est passée, et vous ne l’avez sûrement pas vu, mais While the Iron’s Hot n’est pas sorti sur l’eShop de la console hybride. Bien qu’aucune explication n’ait été donnée, Humble Games a confirmé que le titre a été repoussé au 5 décembre 2023. La date de sortie est même désormais disponible sur l’eShop via la page officielle de While the Iron’s Hot (et sur notre calendrier des sorties).

Rebâtissez le monde d’un forgeron

Depuis des générations, les meilleurs artisans se retrouvent dans le lointain pays d’Ellian pour affûter leurs talents. Il est temps pour vous de les rejoindre.

Incarnez un forgeron expérimenté qui souhaite devenir un grand maître dans While the Iron’s Hot, une aventure pleine de mystère, d’esprit et de charme. Faites fondre les métaux, forgez-les combinez vos créations pour vous améliorer et découvrir de nouveaux objets à fabriquer. Explorez une île remplie de ressources, de trésors, d’énigmes et d’artisans qui ont tous leurs propres objectifs et motivations. Rebâtissez les ruines du village de forgerons abandonné d’Ellian pour lui redonner sa gloire d’antan et entrer dans la légende.

Faites fondre, forgez et assemblez

Maîtrisez chaque étape du processus de fabrication. Faites fondre les métaux pour couler des lingots. Meulez chaque pièce à la perfection, puis faites appel à votre créativité, vos connaissances et votre sens de l’observation pour assembler de véritables œuvres d’art.

Forgez vos solutions

Sur cette terre d’artisans, vous avez le pouvoir de forger la clé qui vous permettra de franchir chaque obstacle, ou presque. Réparez des machines pour pouvoir avancer. Résolvez des énigmes environnementales complexes. Séduisez les personnages les plus réfractaires de l’île grâce à vos talents incomparables.

Vivez une aventure insolite

Ellian est un monde coloré et mystique peuplé de personnages charismatiques et insolites. Explorez des tunnels remplis de ressources et d’énigmes et vivez une aventure sans combats pour rebâtir un monde où tout est lié par l’artisanat.

Percez les secrets de l’île

Ellian est une terre de créativité et de mystères. Fabriquez l’équipement nécessaire pour explorer de nouvelles régions. Préparez-vous à découvrir des villages peuplés d’alchimistes ou de constructeurs de bateaux, mais attention… tout le monde ne vous fera pas confiance.

Rebâtissez le légendaire village des forgerons

Créez-vous un nouveau foyer à Stal, l’ancien paradis des forgerons qui a été ravagé par un désastre mystérieux. Redonnez vie au village pour améliorer vos capacités et prouver aux artisans d’Ellian que vous êtes digne de devenir maître forgeron.