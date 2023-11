Class of Heroes 1 & 2 : Complete Edition va bénéficier d’une sortie mondiale sur Nintendo Switch via PQube et Acquire. La sortie est prévue pour le début de l’année 2024. Ces deux jeux sont sortis à l’origine sur PSP. Acquire les a ensuite portés sur Nintendo Switch en tant que remasters, mais seulement au Japon. PQube localise désormais les deux titres dans un seul et même pack (ou séparément sur l’eShop).

La série « Class of Heroes » est une série de jeux vidéo de rôle développée par Zerodiv et publiée par Acquire. La première entrée dans la série, intitulée Class of Heroes, a été initialement publiée au Japon en 2008 sur la PlayStation Portable (PSP). Les jeux « Class of Heroes » sont des jeux de rôle dungeon crawler, ce qui signifie que les joueurs explorent des labyrinthes souterrains, combattent des monstres et collectent des objets tout en progressant dans l’histoire. Les jeux de cette série sont principalement disponibles sur des plates-formes comme la PSP et la PlayStation Vita.

Class of Heroes 1 et 2 se déroulent dans le monde d’Arland, où les académies d’aventuriers sont des institutions prestigieuses qui forment de jeunes étudiants à devenir des aventuriers accomplis. Les joueurs commencent par créer un groupe d’étudiants en choisissant parmi différentes classes (guerrier, mage, voleur, etc.) et races (humain, elfe, nain, etc.). L’intrigue commence lorsque le directeur de l’académie fait appel aux étudiants pour enquêter sur une série d’incidents mystérieux qui se sont produits dans les labyrinthes voisins. Ces labyrinthes sont dangereux et regorgent de monstres, mais ils sont également remplis de trésors et de secrets. Au fur et à mesure que les étudiants explorent les labyrinthes, ils découvrent une menace croissante qui plane sur le monde d’Arland. Leur mission consiste alors à résoudre le mystère derrière cette menace, en combattant des monstres redoutables et en collectant des indices sur la véritable nature du danger qui les entoure.