Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 13 au 19 novembre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Oui, Super Mario RPG est enfin sorti au Japon et touche quand même les 300.000 ventes, mais la sortie de la semaine est un jeu typiquement japonais qui ne sortira surement jamais chez nous, Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru!, le nouveau jeu de train de Konami.

Les ventes physiques de ce nouveau Momotaro Dentetsu World sont les deuxièmes plus élevées de la série, juste derrière celles du premier jeu sur la console hybride. En incluant le lancement numérique, les ventes devraient dépasser les 400 000, et pourraient être équivalentes, voire légèrement supérieures au premier jeu.

Avec deux jeux à 300.000 ventes et d’autres belles sorties (Hogwarts Legacy, Persona 5 Tactica ou encore Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections), la semaine apporte un peu de nouveautés qui lance les festivités de Noël.

Ah, au passage, Super Mario Bros. Wonder passe déjà le million de ventes physiques.

01./00. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 314.699 / NEW

02./00. [NSW] Super Mario RPG <RPG> (Nintendo) {2023.11.17} (¥5.980) – 301.334 / NEW

03./01. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 50.545 / 1.025.821 (-22%)

04./00. [NSW] Hogwarts Legacy # <RPG> (WB Games) {2023.11.14} (¥7.980) – 47.717 / NEW

05./00. [NSW] Persona 5 Tactica <SLG> (Atlus) {2023.11.17} (¥7.200) – 26.794 / NEW

06./00. [PS5] Persona 5 Tactica <SLG> (Atlus) {2023.11.17} (¥7.200) – 15.713 / NEW

07./03. [PS4] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name <ADV> (Sega) {2023.11.09} (¥5.400) – 11.535 / 71.669 (-81%)

08./05. [NSW] WarioWare: Move It! <ETC> (Nintendo) {2023.11.03} (¥4.980) – 10.487 / 53.411 (-21%)

09./00. [NSW] Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections <FTG> (Bandai Namco Entertainment) {2023.11.16} (¥7.600) – 9.004 / NEW

10./02. [PS5] Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name <ADV> (Sega) {2023.11.09} (¥5.400) – 8.812 / 72.131 (-86%)

Le sursaut Ps5 Slim de la semaine passé est déjà résorbé en partie, avec une Nintendo Switch qui reprend la place de leader cette semaine et qui ne devrait plus la lâcher avant plusieurs semaines (mois?).

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 65.555 | 65.783 | 170.693 | 3.555.585 | 4.001.390 | 31.279.632 | | PS5 # | 62.912 | 107.953 | 31.858 | 2.315.862 | 917.162 | 4.693.251 | | XBS # | 3.126 | 2.578 | 1.527 | 132.243 | 252.401 | 530.638 | | PS4 # | 646 | 1.330 | 5.803 | 64.631 | 6.920 | 9.482.398 | | 3DS # | 22 | 23 | 34 | 2.916 | 9.923 | 24.600.813 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 132.261 | 177.667 | 209.915 | 6.071.237 | 5.187.796 | 71.779.359 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 51.282 | 86.869 | 26.946 | 2.010.528 | 819.523 | 4.070.473 | | PS5DE | 11.630 | 21.084 | 4.912 | 305.334 | 97.639 | 622.778 | | XBS X | 2.937 | 1.996 | 1.373 | 64.752 | 95.349 | 237.163 | | XBS S | 189 | 582 | 154 | 67.491 | 157.052 | 293.475 | |NSWOLED| 47.620 | 44.217 | 102.605 | 2.516.722 | 2.311.711 | 6.088.734 | | NSW L | 10.893 | 13.846 | 40.432 | 479.082 | 559.745 | 5.582.776 | | NSW | 7.042 | 7.720 | 27.656 | 559.781 | 1.129.934 | 19.608.122 | | PS4 | 646 | 1.330 | 5.803 | 64.631 | 6.920 | 7.906.675 | |n-2DSLL| 22 | 23 | 34 | 2.916 | 9.923 | 1.205.868 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+