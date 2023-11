Un jeu français ? Qui met en scène des toasters qui jouent à une sorte de volley-football ? Nous disons oui ! Toasterball est un jeu de sport singulier développé par les lillois de Les Crafteurs. Doté d’une longue histoire (ce fut d’abord un jeu flash qui fut ensuite financé via Kickstarter) le jeu arrive sur la Nintendo Switch et l’eShop le 30 novembre 2023 au prix de dix euros. Prêts à faire chauffer les tartines ? C’est parti !

Préparez votre plus beau grille-pain

Toasterball est un jeu de sport pas comme les autres. Dans celui-ci, votre objectif est certes de marquer dans la cage de l’équipe adverse… sauf que vous êtes un grille-pain !

Le terrain est une sorte de mélange entre un terrain de football et de volley. Il y a de part et d’autre du terrain des buts protégés par des petites planches de bois. Ces dernières empêchent les joueurs de marquer, cependant, elles se fissurent à chaque fois qu’elles reçoivent une balle.

Au bout d’un certain nombre de coups reçus, la planche se brise et donne la possibilité au joueur adverse de marquer un but.

Le gameplay est à la fois très simple mais diaboliquement compliqué. Vous êtes un grille-pain avec de belles tranches de pain de mie à l’intérieur. Avec la gâchette de gauche, vous pouvez préparer la tartine de gauche et pareil avec la droite.

En utilisant l’une des deux gâchettes, vous allez lancer votre tartine gauche dans le ciel pour essayer de stopper la balle qui fonce vers votre but. Si vous frappez la balle avec la tranche de la tartine, cette dernière prendra plus de vitesse.

Cependant, si vous laissez trop longtemps votre tartine dans le grille-pain, cette dernière peut brûler et deviendra totalement inutilisable. Vous perdrez alors une arme précieuse pour gagner le point.

Utiliser la gâchette permet aussi de « soulever » votre grille-pain et donc de se déplacer. Un coup vers la gauche vous fera faire un petit saut sur la gauche, inversement pour la droite, et les deux en même temps vous permettront de vous envoler dans les cieux.

À chaque point les planches sont remises et les tranches de pain de mie remplacées par des nouvelles et c’est reparti ! Chaque point est vraiment différent du précédent car en plus de ce gameplay vraiment singulier, Toasterball repose sur des mutateurs aléatoires tout aussi déjantés qui ajoutent du piment à la partie.

Imaginez-vous à devoir maîtriser votre grille-pain et vos tartines tout en esquivant un rayon laser ou en gérant un portail dimensionnel qui vous téléporte dans le camp adverse ! Il y a une grande panoplie de mutateurs qui sont assez variés pour rendre votre partie unique. Le premier arrivé à cinq points à gagner la partie.

Parfait pour jouer avec ses amis

Toasterball se joue avec bots ou jusqu’à quatre joueurs en local. Si les matchs avec l’I.A. sont un peu ennuyeux, avec des robots qui ne réfléchissent pas tant que ça. En un contre un c’est passable mais en deux contre deux, c’est l’horreur. Notre coéquipier toaster va tout faire pour prendre les balles à notre place quitte à nous coûter des points.

En revanche, à plusieurs et en soirée avec ses amis, c’est génial. Nous nous maudissons, nous nous détestons, nous admirons les replays souvent incompréhensibles et Toasterball n’est peut-être pas fait pour tenir toute une soirée mais il peut prendre déjà une bonne demi-heure voire plus.

Si le mode classique ne nous va pas, nous pouvons intégralement composer nos matchs en fonction de nos envies.

Il y a plusieurs grille-pains jouables qui n’ont que des fonctions cosmétiques mais ils ont tous une petite fiche de présentation avec une biographie. Il y a aussi quelques grille-pains déblocables avec des codes trouvables sur Internet, il est dommage que ces derniers ne possèdent pas leur petite histoire ;

Pour dix euros, malheureusement, c’est un peu cher payé. Le jeu n’offre pas assez de mutateurs, pas assez de contenu malgré son gameplay vraiment accrocheur pour justifier son prix, surtout quand nous nous rappelons qu’un jeu comme Move or Die n’est qu’à quinze euros. Il manque aussi cruellement un mode online pour défier des grille-pains du monde entier.

Il y a cinq stades qui sont plutôt jolis et toute la partie graphique est vraiment très réussie. La bande-son, notamment le tutoriel est vraiment très sympathique. Le jeu est bien plus pratique à se faire en mode docké qu’en morte portable pour jouer avec ses amis.

Conclusion 7 /10 Toasterball est un jeu de sport très drôle et idéal pour passer un petit moment de fun avec ses amis. Ce mélange de volley-football avec des grille-pains est totalement déjanté et nous nous amusés manette en main. Nous regrettons juste son prix un peu élevé par rapport au contenu ainsi que l'absence d'un mode online.

