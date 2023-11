Amis gamer, bienvenue. Tu aimes les dinosaures ? Les mondes ouverts, c’est ton dada ? Tu recherches un jeu qui ne sera pas répétitif, proposant moults activités ? Un jeu, dans lequel tu pourras passer des heures et des heures à suivre un scénario passionnant, tout en écoutant une bande son hallucinante. Et le tout dans un jeu ayant de magnifiques graphismes. Et bien ami gamer, ne bouge pas, car ton serviteur chez NT à trouver la crème de la crème. Assieds-toi bien confortablement et laisse-toi bercer par cette petite fable.

Jurassic World épisode en mode amnésique

Commençons par la base des bases, le scénario que nous propose le jeu. Nous incarnons une sorte de Mike Horn sortant de sa formation d’aventurier de l’extrême, qui est appelé par un groupe de personnes travaillant sur une île où vivent des dinosaures. Pourquoi ces dinos sont-ils là ? Comment se fait-il qu’ils vivent ? Et surtout comment se fait-il qu’il n’y ait que 6 espèces de dinosaures sur une île gigantesque. Voilà des questions passionnantes, auxquelles le scénario ne répondra jamais. Mais pourquoi ? Simplement parce que le scénario ici est quasiment inexistant, et quand on dit quasiment on est gentil. Tout ce que l’on sait, c’est qu’il y a des enclos, que des dinosaures se baladent librement dans la nature, qu’il y a un temple ancien, un volcan sur le point d’entrer en éruption, qu’il faut soigner les dinosaures, les nourrir, les endormir, les capturer, les photographier, réparer 10 000 choses et cueillir mille et une plantes.

Si l’on vient de vous énumérer tout cela, c’est parce que c’est littéralement comme cela que nous les envoie DINOSAURS: Mission Dino Camp et que le moindre petit élément un tant soit peu intéressant est éclipsé deux secondes plus tard, tant le jeu est ennuyant à en mourir. Après seulement une petite heure de jeu et malgré une cinématique d’introduction et quelques dialogues, on en a déjà oublié pourquoi on est là et ce qu’il se passe. Une des raisons qui explique cela, la répétitivité des choses que l’on nous demande qui crée une grosse lassitude et un manque d’intérêt total pour ce qu’il se passe. Autre exemple encore plus concret de ce désintérêt total du scénario, cette mission dans laquelle on découvre un temple en ruine perdu au milieu de l’île avec des gravures de raptors sur les murs en guise de déco. Intriguant, n’est-ce pas ? Bah en fait, on le visite, on prend un œuf, on parle vite fait au cours d’un dialogue très court, deux lignes, et hop on n’en parle plus. Le plus malheureux dans l’histoire c’est que tous les éléments sont totalement anecdotiques.

Tu vas d’un point A au point B et tu recommences

Si l’on a bien appris une chose avec les films de Michael Bay, c’est qu’il n’y a pas besoin de scénario pour qu’un film soit bien. Explosions dans tous les sens, actions à gogo, (tout ce qui n’est pas dans le jeu en gros), sont les ingrédients parfaits pour une soirée popcorn avec le cerveau sur le canapé. Sauf que ça, c’est pour les films et que ça ne marche pas forcément pour les jeux vidéo. Si l’on peut prendre plaisir à regarder des films de ce genre durant une 1 à 2 heures maxi, pour une œuvre vidéoludique ce n’est pas la même chose puisque l’on peut passer plus d’une dizaine d’heures, voire une centaine, sur un jeu. Alors vous vous doutez bien que passer 2 heures à ramasser la même plante ça peut vite devenir lassant, encore plus si ses 2 heures s’étalent sur 20 heures. Bref, vous avez le concept en tête, c’est bon, on peut passer à la suite maintenant.

Pour le jeu qui nous intéresse maintenant, il est justement question de plantes que l’on doit aller cueillir. Ces tâches seront à peu près notre seul passe-temps favori durant la petite dizaine d’heures pour finir totalement le jeu. Car oui, dans ce jeu nous ne cesserons jamais de répéter inlassablement les mêmes choses. Nous ne ferons que des quêtes fedex, aller d’un point A à un point B. Si dans certains jeux ça peut passer, non sans mal, ici c’est quand même pousser à l’extrême. Untel nous demande d’aller chercher un fusil à 10 mètres, puis une fois qu’on l’a récupéré nous devons retourner voir le même gus, pour lui dire que l’on a récupéré le fusil. Non mais sérieusement et votre talkie-walkie, vous l’avez fourré où là !!! Parce que oui, c’est ça le pire, nous avons bien un moyen de communication, mais apparemment, ils ne savent pas l’utiliser puisqu’on est obligé de faire d’incessants allers retours. Et encore là ça passe parce que les deux missions sont très rapprochées, mais imaginez-vous quand on demande de faire la même chose avec les deux péquenauds chacun au fin fond de la carte dans des lieux totalement opposés. A s’en arracher les cheveux, d’autant plus que ça n’est que ça pendant toute la durée du jeu. Oui maintenant votre serviteur a une belle calvitie.

On pourra toujours utiliser une jeep à partir d’un moment, mais même ça c’est ennuyeux. Nous avons simplement l’impression par moment de conduire un tracteur. Mis à part aller parler à untel, puis à un autre, nous devrons aussi cueillir des plantes afin de soigner les quelques dinos que l’on va croiser et faire tout ce que l’on a déjà énuméré plus haut. Sauf que tout cela, ben au final, c’est toujours exactement la même chose, nous nageons dans la répétitivité et nous noyons dans la rivière de l’ennui.

Sérieusement, ils sont où vos dinosaures

On ne l’a pas encore dit, mais pour information, nous sommes dans un monde ouvert. Nous aurons ainsi toute une île à notre disposition. On sera libre de la visiter de fond en comble, d’utiliser notre jeep pour vadrouiller où bon nous semble et de courir parmi les grandes étendues d’herbes afin d’approcher les très nombreux dinos qui peuplent l’île. Bon allez, fini de rêvasser. Nous aurons bien une île ouverte, mais nous aurons aussi une tonne de murs invisibles, nous pourrons seulement emprunter les chemins indiqués sur la carte. Quant aux dinosaures qui pourraient et devraient peupler cette grande île, ils brillent carrément par leur absence. C’est bien clair, en trois heures de jeu, nous avons vu seulement 3 dinos !! Soit un seul par heure !! Ce qui nous donne donc 9 dinosaures présents dans tout le jeu !

On vous passe tous les détails qui parsèment encore le jeu, car on pourrait encore y passer des heures. Passons alors maintenant à la dernière étape, les graphismes et la bande son. Soyons clair, le jeu n’est pas moche, il est même plutôt bien foutu, enfin les nuages qui sont absolument parfaits, on s’y croirait, pour le reste ça date de la Wii. Les environnements sont vides et pourtant il est arrivé plusieurs fois que le jeu se mette à ramer sérieusement, les PNJ et notre personnage ressemblent à de vulgaires sims tout droit sortis d’une version Wii. Et que dire du peu de dinosaures que l’on a croisé qui sont juste présentables.

Pour ce qui est de la bande son, nous n’en parlerons pas beaucoup puisque tout comme les créatures reptiliennes, la musique brille par son manque de diversité, nous aurons en tout et pour tout 2 mélodies qui se répéteront inlassablement pendant toute la durée du jeu. En définitive dans DINOSAURS: Mission Dino Camp, tout n’est qu’histoire d’absence et répétition.

DINOSAURS: Mission Dino Camp est disponible sur l’eShop comme en boutique via une version physique.

Conclusion 3.2 /10 Dinosaurs : mission dino camp est tout sauf un bon jeu. Sa répétitivité dans ses quêtes est affreuse et poussera tous les joueurs dans un état d'ennui profond. On pourra dire exactement la même chose pour les grands environnements totalement vides de vie. Pour les dinosaures qui brillent par leur manque de présence et de diversité. Même chose pour la bande son qui ne saura nous faire écouter que 2 morceaux. Et que dire de l'histoire qui est tellement anecdotique qu'on en a déjà oublié l'essentiel, pourquoi on joue sur cette île avec des graphismes visuellement datés. Aller, on sait tous que nos enfants se contentent du minimum, mais là quand même c'est aller un peu loin, même s'il pourra toujours contenter quelques têtes blondes qui sauront se satisfaire de pouvoir vadrouiller dans la nature et effectuer quelques mini jeux même si très répétitifs. LES PLUS On conduit une jeep

Les nuages Pourra plaire à certains enfants pas trop difficiles LES MOINS Où sont les dinos ?

