Selon vous, qu’est-ce qui est le pire : se réveiller enchaîné à un lit dans un hôpital psychiatrique ou devoir affronter une épidémie de zombie ? Ne vous posez pas la question trop longtemps, le jeu True Virus y répond à votre place et vous place dans les deux situations en même temps ! De quoi mourir de peur.

L’antre de la folie

True Virus met le joueur directement dans le feu de l’action ! Nous voyons nos pieds enchaînés et il va falloir se sortir de cette situation et de tous les obstacles qui vont se dresser devant nous pendant les quelques heures que va durer notre aventure.

Comme tout bon point’n click, True Virus met les nerfs des joueurs à rude épreuve, car il va falloir fouiller chaque recoin de chaque endroit visité pour ne rater aucun indice, sous peine de devoir retourner dans chaque lieu déjà visité et recommencer un ratissage de zone complet.

Les graphismes du jeu ont un style très particulier qui fait penser à un album de bande dessinée indépendant. C’est particulièrement réussi, c’est parfaitement adapté à l’ambiance sombre et mystérieuse du jeu et ça change un peu de la mode du pixel-art.

Comme nous voyons chaque pièce en vue subjective, nous ne savons pas à quoi ressemble notre avatar. Les pièces à explorer étant représentées sous forme de tableaux fixes, le rythme du jeu est plutôt lent, et l’ambiance sonore bien présente mais pas oppressante ajoute au sentiment de malaise que diffuse le jeu. Que ce soient les musiques ou les bruitages, tout est dans le ton et cohérent avec l’ambiance du jeu.

Vol au-dessus d’un nid de zombies

L’histoire de True Virus bien qu’assez convenue est pourtant très agréable à suivre. Il va falloir comprendre pourquoi notre personnage s’est retrouvé seul, attaché dans un lit d’hôpital psychiatrique désert. Le joueur va progresser d’indice en indice, de découverte en découverte jusqu’à comprendre le fin mot de l’histoire.

Les énigmes sont assez variées, certaines sont particulièrement retorses, mais beaucoup se présentent sous la forme de : je repère un objet dont je n’ai pas l’utilité – comme un tournevis par exemple – mais que je ne peux donc pas récupérer. Plus tard, j’arrive devant un objet à réparer et je retourne dans la pièce où était posé le tournevis, et là, je peux le prendre et aller m’en servir pour réparer l’objet cassé. Même chose pour des mots de passe qui se répètent et se réutilisent au fur et à mesure de l’aventure.

Dans l’ensemble, le jeu est très bon, mais deux éléments peuvent soulever une critique : d’une part, le jeu est uniquement en anglais, et c’est dommage, car l’histoire est vraiment intéressante et aurait mérité une traduction pour être accessible au plus grand nombre. D’autre part, certains indices sont difficiles à trouver parce que la façon d’y parvenir n’est pas logique et apparaît un peu comme tirée par les cheveux.

True Virus esrt disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Conclusion 7 /10 True Virus est un très bon point'n click qui plaira aux amateurs de jeux à l'ancienne avec des énigmes alambiquées et un très grand nombre d'allers-retours à effectuer pour arriver au bout de l'aventure. Les plus courageux seront récompensés par cette belle histoire, les autres passeront à côté d'une aventure difficile, abrupte, pas forcément très avenante dans ses mécaniques de jeu, mais qui vaut le détour. LES PLUS Une patte graphique particulièrement réussie

Une ambiance sonore adaptée
Une histoire intéressante
Des énigmes variées LES MOINS Uniquement en anglais

