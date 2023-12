Voici une annonce de la part de l’équipe de développement.

Nous aimerions vous présenter les nouveautés et les changements de la version 8.0.0.

■ Le livre VIII du scénario commence !

Le livre VIII du scénario commencera à partir du 7/12/2023 7:00(UTC).

Le royaume d’Askr et l’empire emblain surmontent leurs difficultés et s’allient. Mais cette paix est soudainement bouleversée par les forces d’Yggdrasill, l’arbre du monde. Après que Ratatoskr, qui a été envoyée pour tuer Alfonse, a rejoint le camp des Gardiens d’Askr en tant qu’alliée, ces derniers doivent faire face à un terrible complot…

L’héroïne mythique 5★ Ratatoskr, Main réparatrice, rejoindra votre caserne si vous terminez l’acte 5 du chapitre 1 du livre VIII en Normal.

N’oubliez pas d’aller visionner la cinématique d’ouverture du livre VIII pour voir Ratatoskr traverser l’arbre du monde à toute allure et planter le décor pour le livre VIII ! Vous pouvez directement commencer par le scénario du livre VIII sans avoir terminé l’histoire du livre I au livre VII.

Et pour fêter le lancement du livre VIII, débutant le 7/12/2023 7:00(UTC), nous organiserons le focus « Livre VIII : Ratatoskr et plus » et des événements pour célébrer le début du livre VIII !

Ratatoskr, Main réparatrice, vous attend dans ce focus « Nouveaux héros », en tant qu’héroïne dans la catégorie 5★ (Focus), accompagnée d’autres nouveaux héros de Fire Emblem: Awakening.

Note : Ratatoskr, Main réparatrice, étant une héroïne mythique, elle n’apparaît pas dans les focus normaux. Elle sera à nouveau disponible dans un focus lors de l’événement d’invocation de héros légendaires prévu ce mois-ci.

Vous pouvez recruter deux exemplaires du héros 5★ Íñigo, Séducteur zélé, en terminant des quêtes, et il y aura un bonus de connexion vous permettant d’obtenir des dracofleurs et bien plus encore lors des événements visant à célébrer le début du livre VIII !

Note : les en-têtes de réussites/les réussites pour avoir terminé l’histoire principale ne seront pas ajoutés pour le livre VIII et les livres suivants puisque le nombre maximal de réussites dans la boutique aura été atteint.

■ Ajout d’un nouvel événement : Combats auto d’affinité

Un nouvel événement dans lequel vous luttez aux côtés de héros venus d’autres mondes, Combats auto d’affinité, va commencer. Vérifiez votre degré d’affinité tout en recevant des récompenses !

Combats auto d’affinité est un événement dans lequel des héros individuels sont déployés dans des mondes différents pour compléter des missions aux côtés des unités d’autres joueurs. Le degré d’affinité entre votre armée et l’équipe alliée est déterminé avant les batailles.

Note : l’affinité fonctionne de façon fluctuante et il se peut que vous n’obteniez pas les résultats attendus.

Plus l’affinité est élevée, plus vos héros obtiendront des boosts de caractéristiques lors du combat ! De plus, un bonus d’affinité sera ajouté à votre score. Vu que la fonctionnalité « Combat auto » est utilisée pour ces batailles, plus votre affinité est élevée, plus vous aurez d’avantages lors du combat.

Vous pouvez voir un aperçu de comment se déroule cet événement dans la vidéo de la chaîne Feh disponible depuis peu, intitulée « Feh Channel (December 4, 2023) ». Nous espérons que vous y jetterez un œil !

Le lancement du premier événement est prévu le 18/12/2023 7:00(UTC).

Vous trouverez plus de détails et d’astuces dans les notifications précédant le lancement de l’événement.

■ Ajout de héros supplémentaires pouvant devenir vos alliés dans Mondes connectés

Vous pouvez utiliser l’objet lien de passage pour recruter des héros de la version 5.11.0 ou des versions antérieures dans Mondes connectés ! Vous pouvez voir de quelles versions spécifiques viennent les différents héros en utilisant les fonctionnalités de « Tri » et « Filtres » dans l’écran « Gérer les équipes ».

Voici un exemple d’unité que vous pourrez recruter :

L’événement de Mondes connectés de la version 8.0.0 commencera le 11/12/2023 7:00(UTC). C’est le premier événement de Mondes connectés depuis l’arrivée des héros en symbiose. Vous pourrez choisir de nouveaux héros en symbiose ou des héros équipés d’une aptitude de symbiose en tant qu’émissaires. De plus, vous pourrez recruter les héros qui sont apparus dans la version 5.11.0 ou dans des versions antérieures et sont équipés d’une aptitude de symbiose en conservant cette aptitude de symbiose.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de l’objet lien de passage, veuillez consulter la notification au moment de l’événement.

■ Mise à jour de la liste des héros disposant de livrets militaires à durée limitée

Suite au lancement de la version 8.0.0, les joueurs pourront désormais obtenir des parchemins divins : éphémère 12 lors d’événements et les échanger contre de nouveaux livrets militaires à durée limitée en utilisant la fonctionnalité de compilation de livrets militaires.

Les parchemins divins : éphémère 12 pourront être échangés contre les livrets militaires suivants :

Notes :

・ Il sera possible de compiler les livrets militaires ajoutés lors de cette mise à jour jusqu’au 28/1/2024 6:59(UTC).

・ Les parchemins divins : éphémère 12 peuvent être obtenus lors d’événements commençant après le lancement de la mise à jour 8.0.0.

・ Les parchemins divins : éphémère 11 pourront continuer d’être obtenus dans les événements commençant avant le lancement de la mise à jour 8.0.0.

■ Ajout de nouvelles armes et de nouvelles améliorations

Au rang 5★, les héros suivants pourront obtenir une nouvelle arme qui leur sera réservée.

Arc de loup

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Rath, Loup de Sacae

・ L’arme ci-dessus peut être améliorée dans l’atelier d’armement après avoir été obtenue.

・ Pour apprendre des aptitudes, allez dans la section « Entraînement » du menu « Alliés » et sélectionnez « Enseigner aptitudes ».

Les armes suivantes pourront être améliorées à l’aide de médailles de l’arène et de rosée divine pour obtenir de nouveaux effets :

Balmung

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Shannan, Épéiste stellaire

Tome de Iago

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Iago, Stratège de Nohr

Lance pégase

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Palla, Trio sororal

Arc long mirage

Héros pouvant apprendre cette aptitude : Eleonora, Étoile montante

Note : pour débloquer l’atelier d’armement, vous devez terminer le chapitre 13 du livre I du scénario, puis le deuxième entracte, « Le rituel des lames ».

■ Ajout de nouveaux événements souvenir dans le Voyage en duo

○ Ajout de nouveaux événements souvenir.

■ Mise à jour du mode Raid céleste

○ Augmentation du niveau maximum de certaines structures :

・ École infanterie (A/D) : niveau 12

・ École armure (A/D) : niveau 12

・ École cavalerie (A/D) : niveau 12

・ École vol (A/D) : niveau 12

○ Mise à jour du centre d’éther

・ Deux nouveaux titres ajoutés à la salle de concert : « Thème de Deirdre » de Fire Emblem: Genealogy of the Holy War et « Espiègle par nature » de Fire Emblem: New Mystery of the Emblem.

■ Mise à jour de Duels d’invocateurs

○ Vous pourrez augmenter votre niveau de faveur jusqu’à atteindre 3 800.

Cela sera mis en place à partir de la saison commençant le 12/12/2023 7:00(UTC).

○ Ajout d’une nouvelle aptitude de capitaine.

・ Imprenable

Au début des tours 2 à 5, confère Cible désignée au capitaine pendant un tour. (Si portée de l’ennemi = portée de l’unité et que l’ennemi initie le combat contre un allié à 2 cases ou moins de l’unité, déclenche Sauveur sur l’unité ; l’effet ne s’activera pas si l’unité possède une aptitude pouvant déclencher l’effet Sauveur).

Note : cette nouvelle aptitude de capitaine sera disponible dans la saison débutant le 12/12/2023 7:00(UTC).

■ Graals héroïques

Les héros suivants pourront être invoqués en dépensant des graals héroïques :

・ Kellam, Chevalier citrouille

・ Marla, Sorcière de Duma

C’est tout ce qu’il y a à savoir sur cette mise à jour !

Nous espérons que vous continuerez de vous amuser avec Fire Emblem Heroes.